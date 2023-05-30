Сопредседатель холдинга «Бизнес-центр НИТИ» Георгий Шерозия отправил Александру Шерину в зону СВО облегченный бронежилет

С самого начала специальной военной операции рязанцы начали активно оказывать посильную помощь бойцам и жителям Луганской и Донецкой народных республик. Грузовики с гуманитарной помощью регулярно отправляются в зону СВО.

Помогают все - от мала до велика. В детских садах рисуют трогательные открытки, бабушки в деревнях вяжут шерстяные носки, домохозяйки приносят домашнюю консервацию… Отправляют посылки как коллективно, от различных фондов и пунктов сбора, так и от себя лично, в индивидуальном порядке - родным и знакомым. Словом, рязанцы оказывают активную материальную и моральную поддержку военным и мирному населению.

«Я выбрал конкретные дела»

На прошедшей неделе сопредседатель холдинга «Бизнес-центр НИТИ» Георгий Шерозия подготовил посылку для Александра Шерина, который с октября 2022 года поступил на службу в мотострелковый полк Рязанской области и отправился в зону СВО.

- Меня часто спрашивают о моем отношении к специальной военной операции. Вместо того, чтобы бросаться пустыми словами, я выбрал конкретные дела. У нас на предприятии работает родственник бывшего депутата Госдумы Александра Шерина. С его помощью мы связались с политиком и спросили напрямую, что ему передать на фронт, в чем есть потребность? Он ответил, что ни теплых носков, ни одежды, ни еды ему не нужно - всего в достатке. Но если мы хотим по-настоящему помочь, то можно прислать облегченный бронежилет, - рассказал Георгий Шерозия.

Георгий Аркадьевич - человек науки и далек от военной отрасли. Чтобы выбрать действительно хорошее снаряжение, он обратился к знающим людям.

- Я попросил ребят, которые разбираются в военном обмундировании, помочь сделать правильный выбор. И они нашли отличный вариант. Весит бронежилет примерно 10 килограммов. При этом он качественно сделан, и имеет широкую площадь закрытия грудной клетки. Я лично впервые в жизни увидел своими глазами и даже примерил бронежилет. Прочувствовал на себе, какое это тяжелое обмундирование и как нелегко приходится бойцам на линии огня. Это настоящий бронежилет для героя, - говорит предприниматель.

Покупку сделали через интернет-магазин, и за считанные дни бронежилет доставили покупателю. В настоящее время посылка проходит этап оформления и в ближайшее время будет доставлена адресату.

«Помоги тому, кого знаешь»

Когда мы узнали о необычном решении Георгия Шерозии, мы поинтересовались у него, почему он пошел по столь сложному пути.

- Имея средства, которые вы готовы потратить на поддержку бойцов СВО, разве не проще было отдать их в специальный фонд?

- Наша помощь слишком мала, и на фоне государства мы существенной поддержки не окажем. А хочется быть сопричастными. Поэтому мы решили, что будет лучше помочь конкретному человеку, которого мы знаем лично. Хочется оказать именно ту помощь, которая нужна. Мы так чувствуем и предлагаем всем, у кого есть знакомые в зоне СВО, последовать нашему примеру. Наш девиз: «Помоги тому, кого знаешь».

Если оказывать посильную адресную помощь, то средства не будут распыляться, а целенаправленно попадать в нужные руки.

КСТАТИ

Пользуясь случаем, мы не могли не поинтересоваться у Георгия Шерозии, как развивается резонансная ситуация с электроснабжением в бизнес-центре НИТИ, на что он ответил:

- В ближайшее время мы планируем созвать пресс-конференцию по этой теме, чтобы прояснить ситуацию, так как в информационном пространстве публикуется много недостоверного. Хочется, глядя людям в глаза, объяснить, что на самом деле у нас происходит. Мы пригласим обе стороны конфликта для объективности картины. Время и место сообщим обязательно и будем ждать представителей всех рязанских СМИ.