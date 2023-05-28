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Общество28 мая 2023 12:34

«Такое ощущение, на них сейчас свалится потолок». Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2023 года

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов мая 2023 года
Источник:kp.ru
Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Главное управление ЗАГС Рязанской области поделилось фотографиями молодоженов, сыгравших свадьбы в мае 2023 года. На снимках счастливые, нарядные женихи и невесты, и каждая пара по-своему красива и необычна. И речь не только о нарядах…

27 мая в территориальном отделе ЗАГС по городу Сасово и Сасовскому району торжественно зарегистрировали брак Татьяна и Игорь. Им, конечно, пожелали безграничной любви и огромного счастья, но в комментариях подписчики отметили другое:

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

«Хорошая пара, но такое ощущение, что на них сейчас свалится потолок».

20 мая в Шацком отделе ЗАГС торжественно зарегистрировали брак Нефедовы Антон и Кристина.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

А на фото ниже некоторым подписчикам не по душе пришлись прически… Мнение сверхсубъективное.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

А под двумя следующими фотографиями молодоженов – один комментарий: «Брючные костюмы стремительно входят в свадебные тренды».

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Сотрудники областного ЗАГС поздравили всех молодоженов с Днем бракосочетания и пожелали им так же нежно относиться друг к другу всю жизнь, как в день свадьбы:

«Дорогие молодожены, поздравляем вас с регистрацией бракосочетания, желаем большой, чистой любви и долгих лет совместной жизни».

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

***

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

***

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

***

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

***

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

***

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов. Май 2023 года.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ