Признана виновной… По делу физрука, жестко пнувшего и обругавшего ученицу в Чучкове, судили директора школы

Директора Чучковской средней школы признали виновной.

Директора средней школы поселка Чучково, где учитель физкультуры пнул ученицу, признали виновной в административном правонарушении. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Речь идет о случае, который произошел 14 апреля 2023 года, когда учитель физкультуры пнул, грубо толкнул и обругал школьницу.

После этого физрук сразу уволился, против него возбудили уголовное дело, а директору школы и начальнику местного управления образования и молодежной политики прокуратура внесла представления.

Кроме того, в отношении директора школы возбудили дело об административном правонарушении.

В итоге суд признал директора школы виновной в том, что она не обеспечила «охрану жизни и здоровья несовершеннолетних при осуществлении образовательного процесса возложены на руководителей образовательных учреждений». Женщине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Пнувший и толкнувший шестиклассницу учитель из поселка Чучково уволился (подробнее).

Уголовное дело возбуждено после инцидента в Чучковской школе, где физрук пнул и толкнул ученицу

Прокуратура внесла представления и вдобавок привлекла директора учреждения к административной ответственности (подробнее).