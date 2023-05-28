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Происшествия28 мая 2023 7:59

Признана виновной… По делу физрука, жестко пнувшего и обругавшего ученицу в Чучкове, судили директора школы

Директора школы, где физрук жестко пнул ученицу, оштрафовали на 10 тысяч рублей
Яков РЫКОВ
Директора Чучковской средней школы признали виновной.

Директора Чучковской средней школы признали виновной.

Директора средней школы поселка Чучково, где учитель физкультуры пнул ученицу, признали виновной в административном правонарушении. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Речь идет о случае, который произошел 14 апреля 2023 года, когда учитель физкультуры пнул, грубо толкнул и обругал школьницу.

После этого физрук сразу уволился, против него возбудили уголовное дело, а директору школы и начальнику местного управления образования и молодежной политики прокуратура внесла представления.

Кроме того, в отношении директора школы возбудили дело об административном правонарушении.

В итоге суд признал директора школы виновной в том, что она не обеспечила «охрану жизни и здоровья несовершеннолетних при осуществлении образовательного процесса возложены на руководителей образовательных учреждений». Женщине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Пнувший и толкнувший шестиклассницу учитель из поселка Чучково уволился (подробнее).

Уголовное дело возбуждено после инцидента в Чучковской школе, где физрук пнул и толкнул ученицу

Прокуратура внесла представления и вдобавок привлекла директора учреждения к административной ответственности (подробнее).

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