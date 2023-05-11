Пал травы, обожженные провода или промышленные выбросы? Чем дышат рязанцы этой весной

С наступлением теплых дней хочется вдохнуть полной грудью, но найти в Рязани хоть глоток свежего воздуха непросто. С приходом тепла рязанцы особенно активно стали жаловаться на неприятные запахи в городе, особенно по ночам и рано утром. Жителям спальных районов приходится задыхаться в душных квартирах, ведь после проветривания комната наполняется едким запахом гари. Мы решили разобраться, чем дышат рязанцы, и узнали мнения экоактивистов, общественников и депутатов.

Передвижные и стационарные

В начале апреля стационарный пост министерства природопользования Рязанской области, расположенный в районе областной клинической больницы в Канищеве, зафиксировал двукратное превышение ПДК сероводорода в воздухе.

При этом, как нам пояснили в министерстве природопользования Рязанской области, ни одна передвижная эколаборатория с 17 марта по 13 апреля не зафиксировала на Московском нарушений. Также стационарные посты замеряли воздух в микрорайоне Дашково-Песочня и в районе Рязанского кремля с 8 по 9 апреля, и также никаких нарушений не выявили.

Однако в министерстве нам также признались, что в марте прошла внеплановая проверка в отношении ООО «Сафьян».

- По результатам проверки в отношении юридического лица вынесено постановление о назначении административного наказания за нарушение требований природоохранного законодательства, - ответили в министерстве.

Это промышленное производство расположено на улице Прижелезнодорожной и занимается техобслуживанием Рязанского кожевенного завода. Однако в зоне Северного промузла расположено довольно гораздо более мощных предприятий - завод «Техно», «Кожзавод» и другие. Почему контролирующие органы решили наказать столь мелкого участника промзоны, остается под вопросом.

«Сероводород, гарь, пластик»

В то время как датчики эколабораторий не находят никаких загрязнителей, жители спальных районов всерьез озабочены состоянием воздуха. Люди жалуются, что им буквально нечем дышать, и выдвигают свои версии виновников этой ситуации:

- Вот что происходит постоянно на Прижелезнодорожной. Если ветер в сторону Недостоева-Семчина, то воняет жжеными проводами или полиэтиленом. Утром постоянно, как туман, дымка!

- Обжигают цветной металл на приемке чермета - провода, двигатели… А так как это чрезвычайно ядовитое и дымное дело, то делают его под покровом темноты.

- Последнее время в Недостоеве часто жутко воняет, особенно вечером. Голова начинает болеть сильно от этого запаха.

- Мы давно в Недостоеве задыхаемся от жутких запахов! Резину там тоже жгут, и в Канищеве утром воняет.

Известный градозащитник Андрей Петруцкий объявил свою версию, почему в районе Недостоева невозможно дышать. По мнению активиста, в этом районе выплавляют свинец из отработанных аккумуляторов. Он отмечает, что выбросы от такого производства относятся к первому классу опасности, а значит, это грозит серьезным риском для здоровья горожан.

Его коллега, активист движения «Дышим чистым» Александр Суфранович придерживается другого мнения:

- Люди чувствуют запах дыма, похожий на запах от костра или паленой травы. В начале апреля многие убирают мусор на своих приусадебных участках, и в это время года Рязань всегда покрывалась запахом дыма. Вторая возможная причина запаха гари - это пал травы. И третья - это ночной обжиг кабелей, когда пытаются извлечь цветмет. В основном, это практикуется в районе завода «Сплат», «Техно». Также есть несколько точек на Московском шоссе. На промышленных территориях обжигают провода и элементы, чтобы добыть цветмет. Есть еще такое понятие, как трансграничный перенос, когда в город приходит воздух с полей из-за перемещения ветров. Четкой статистики по этому параметру у нас нет. Но в нашем чате «Дышим чистым», где люди жалуются на гарь, это и так ясно. По всему городу наблюдается запах гари.

Каким бы ни был источник загрязнения, рязанцы будут бороться за свое законное право на чистый воздух, и ситуацию необходимо решать в кратчайшие сроки.

Будь в курсе

Член Комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию, лидер рязанского объединения «Справедливая Россия - За правду» Григорий Парсентьев:

- Напряженная экологическая ситуация в Московском районе сложилась давно. Как местный житель подтверждаю, что периодически невозможно открыть окна по вечерам. Мы чувствуем запах гари, но он химического характера и уж точно не от пала травы.

Однозначно виновны в загрязнении воздуха промышленные предприятия, которые находятся на территории Северного промузла. Это завод «Техно», «Кожзавод» и другие. Также назрела проблема с сероводородом в воздухе как результатом выбросов с промышленных предприятий токсичных стоков в городскую канализацию. Опасные химические соединения выходят из системы «Водоканала» в городской воздух. В том числе и сероводород как производная сульфитов и сульфатов. И если в Рязани есть хоть какая-то система мониторинга воздуха, то у «Водоканала» не существует никакой системы контроля стоков. Контроль сбросов в городскую канализацию практические не проводится.

Нужно проводить мониторинг, чтобы мы понимали, в каких районах города и в каких объемах выходят токсичные стоки. Из бюджета выделяются миллионы на реконструкцию коммуникаций, но сероводород буквально сжирает бетонные конструкции. Необходима системная работа и конкретная программа по решению проблемы выбросов. Некоторые партии в регионе накануне выборов в Гордуму, к сожалению, занимаются экологическим популизмом. К счастью, у нас есть ЭРА, «Дышим чистым», и их повестка всем понятна, вопрос только в реализации. Нужна политическая воля и непростые переговоры с предприятиями-загрязнителями.

Кроме того, у каждого из нас должна быть четкая гражданская позиция, и мы должны сообщать, если происходит что-то противозаконное. Когда граждане видят случаи вопиющих нарушений, надо позвонить на горячую линию службы полиции ОБЭП.