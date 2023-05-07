Уходы из дома, суициды и беременные дети… Мрачное моменты детства в Рязанской области

Основными причинами гибели подростков в Рязанской области являются отсутствие должного контроля за их поведением и местонахождением.

В ежегодном докладе о результатах деятельности уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области в 2022 году омбудсмен Анжелика Евдокимова привела статистические данные по нескольким важным направлениям, связанным с несовершеннолетними.

Выяснилось, что в 2022 году в Рязанской области резко выросло количество несовершеннолетних, находящихся в региональном розыске. Дети не только стали чаще уходить из дома, но и сбегать из интернатов. По мнению детского омбудсмена, это говорит о недостаточно эффективных мерах профилактики девиантного поведения подростков.

Увеличилось в Рязанской области и количество подростков, употребляющих наркотики. И это несмотря на проводимую в регионе профилактическую работу. А под наблюдением специалистов – около 1 тысяч несовершеннолетних, страдающих психическим расстройствами.

В 2022 году в Рязанской области по различным причинам скончались 96 детей, из них 48 - на первом году жизни. Многие дети погибают в результате ДТП, отравлений, бытовых травм и других внешних причин. Как отметила Анжелика Евдокимова, основными причинами гибели являются отсутствие должного контроля за поведением и местонахождением несовершеннолетних, пренебрежение правилами безопасности, незанятость детей в свободное от учебы.

Не теряет остроты и проблема нападением агрессивных животных на несовершеннолетних. Ежегодно в Рязанской области порядка 600-700 детей в возрасте до 17 лет подвергаются укусам собак, в том числе домашних.

Остается тревожной ситуация с суицидами несовершеннолетних в Рязанской области. В 2022 году следственные органы СУ СК России по Рязанской области возбудили пять уголовных дел по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийств») по фактам самоубийства пяти детей. Кроме того, в 2022 году помимо завершенных суицидов зарегистрировано 12 суицидальных попыток у несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Вызывает тревогу и количество случаев беременности несовершеннолетних в Рязанской области. В 2022 году забеременела 91 несовершеннолетняя, при этом зарегистрировано восемь подростковых абортов.