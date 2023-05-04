Он просто очень любил оружие… Рязанского слесаря-коммунальщика осудили за изготовление боевых пистолетов Макарова

За изготовление первого пистолета Макарова рязанский слесарь отделался условным сроком лишения свободы и небольшим штрафом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 апреля 2023 года в Железнодорожном районном суде Рязани начали зачитывать приговор 40-летнему слесарю Андрею Петрикову. Его обвиняли в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также их хранении и сбыте. Ровно три года назад он также находился в этом суде, стоял перед этим же судьей и слушал свой первый приговор…

Любовь к оружию

Интерес к автоматам-пистолетам и прочему вооружению возник у Андрея Петрикова в начале нулевых, во время срочной службы в мотострелковых войсках. Буквально за год боец изучил составные части некоторых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. А примерно в 2019 году он, укрепив свои первичные знания с помощью интернета, и имея слесарные навыки, впервые изготовил боевой пистолет – буквально в домашних условиях из нескольких железяк сделал пригодное для стрельбы боевыми патронами оружие. Патроны тоже сделал сам.

Как потом он пояснил оперативникам Управления ФСБ России по Западному военному округу, сначала на одном из оружейных сайтов он заказал охолощенный пистолет Макарова, а на другом интернет-ресурсе - 16 пуль и столько же капсулированных гильз. Там же он купил холостые патроны от автомата Калашникова. Через неделю все оружейное хозяйство ему без проволочек доставила «Почта России», в отделении которой он и получил заветную посылку. И уже дома, в квартире на Высоковольтной, он изготовил свой первый боевой пистолет Макарова с двумя магазинами патронов, и благополучно продал за 15 тысяч рублей другу детства.

Воспользоваться, к счастью, никто пистолетом не успел, слесаря задержали и осудили. Как задержали вместе с оружием и друга детства.

В общей сложности «черный оружейник» изготовил 140 боевых патронов от ПМ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я полностью признаю себя виновным и раскаиваюсь. В обвинительном акте правильно указаны место, время и все обстоятельства совершенных мною преступлений, поэтому прошу вынести мне приговор без проведения судебного разбирательства», - ходатайствовал в суде Петриков.

Суд ходатайство поддержал и, учитывая положительные характеристики подсудимого, наличие у него малолетнего ребенка, а также помощь следствию, приговорил оружейника к небольшому условному сроку и штрафу в размере 20 тысяч рублей.

По отработанной схеме

Прошел лишь год, а любовь к оружию у слесаря аварийно-восстановительных работ одного из коммунальных предприятий города не проходила. В апреле 2021 года, «испытывая трудное материальное положение», Петриков решил по аналогичной схеме изготовить очередной ПМ. В достатке было все – опыт, знания и слесарные инструменты. Он заказал известным путем гильзы, пули и макет стволика охолощенного пистолета Макарова. Правда, на этот раз количество боеприпасов заметно увеличил, вместо 16 патронов – сразу 124.

Оружие он бережно обмотал полотенцем и спрятал в нише входной двери. Даже близкие родственники не догадывались о тайнике…

Примерно в это же время слесарь решил продать свой Chevrolet Lanos за 50 тысяч рублей. Покупатель быстро нашелся, сделку оформили, и надо было новому владельцу машины отдать некоторые аксессуары, в том числе – аккумулятор. Все автомобильное барахло лежало дома, поэтому направились к нему. А по дороге разговор завязался вокруг оружия, и Петриков признался, что дескать умеет он вытачивать необходимые детали, из которых потом собирает неотличимые от заводских пистолеты. В лице нового владельца Chevrolet тут же появился и новый покупатель оружия. За боевой ПМ и 124 патрона слесарю на карту перечислили 20 тысяч рублей.

За изготовление второго ПМ рязанский слесарь получил реальный срок лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все манипуляции с оружием слесаря-коммунальщика проходили под контролем оперативников УФСБ и УМВД, которые вскоре задержали и его, и покупателя, изъяв только-только приобретенный ПМ из тайника под ванной в квартире недалеко от Рязанского кремля.

На следствии и в суде Петриков уже по привычке во всем сознался, раскаялся, но судья уже не был столь милостив, и приговорил слесаря к реальному лишению свободы сроком на 5 лет и 7 месяцев. Кроме того, в доход государства оружейник должен будет заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.