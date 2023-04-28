Экспорт рязанских предприятий расширяется. Фото: Агентство развития бизнеса Рязанской области.

В сегодняшнее непростое время жестких экономических санкций крайне важно сохранять и укреплять отношения с зарубежными партнерами. Рязанская область продолжает активно осваивать новые территории для экспорта, расширяя географию взаимодействия предприятий региона.

15 рязанских предприятий в Узбекистане

В регионе устоялась система проведения бизнес-миссий в дружественные страны. Так, в апреле в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при участии Центра экспорта Агентства развития бизнеса Рязанской области успешно состоялась бизнес-миссия в Узбекистан. За рубежом побывали представители 15 рязанских предприятий отрасли строительства, медицины, производства приборов и оборудования, товаров народного потребления, пищевой промышленности. Делегацию возглавили министр экономического развития Андрей Ворфоломеев и директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.

В рамках бизнес-миссии прошли бизнес-встречи в ташкентском Торгпредстве России и представительстве Российского экспортного центра, в органах власти Узбекистана, обсуждалась возможность участия рязанских компаний в крупных строительных проектах, которые реализуются на территории Узбекистана. Также рязанские предприятия приняли участие в международной выставке «Иннопром Центральная Азия 2023» в Ташкенте. Для обмена опытом рязанские предприниматели посетили предприятия Узбекистана, технопарк и другие площадки.

По итогам работы бизнес-миссии ожидается заключение новых контрактов на поставку продукции рязанских предприятий в Узбекистан и страны Центральной Азии.

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова высоко оценила потенциал подобной практики:

- Бизнес-миссии Рязанской области в зарубежные страны зарекомендовали себя, как эффективный способ коммуникации с иностранными компаниями и органами государственной власти. В результате таких контактов появляются новые направления экспорта для наших предприятий, которые оказались в сложных условиях из-за санкций. Будем продолжать организацию миссий, чтобы эффективно продвигать региональный бизнес на внешние рынки.

Рязанскую делегацию возглавили министр экономического развития Андрей Ворфоломеев и директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов. Фото: Агентство развития бизнеса Рязанской области.

15 контрактов с Казахстаном

В марте состоялась еще одна бизнес-миссия рязанской делегации – в Казахстан. Ее организаторами также выступили региональное минэкономразвития и Агентство развития бизнеса Рязанской области. В поездке приняли участие более 30 экспортно-ориентированных предприятий различных направлений деятельности – медицины, IT, производства стройматериалов, пищевой продукции и других сфер промышленности. В Казахстане они установили новые деловые контакты и обсудили перспективы внешнеторгового сотрудничества.

Рязанские предприятия представили совю продукцию на зарубежных выставках. Фото: Агентство развития бизнеса РО

Во время этой поездки состоялись встречи в торговом представительстве России в Казахстане, в Союзе транспортников, в министерстве торговли и интеграции Казахстана. На каждой из них участники обсуждали возможности экономического сотрудничества. Рязанцы посетили Завод ВМП Астана и международный технопарк IT-стартапов ASTANA HUB. В торгпредстве России в Астане обсуждали вопросы ввозных пошлин на детские автокресла, обеспечения доставки рязанских товаров по железным дорогам в Казахстан и транзитом в Узбекистан. На Бирже контактов делегация провела более 300 переговоров с казахстанскими коллегами, и теперь планируется заключить 15 контрактов, а также проработать еще 10.

- Бизнес-миссии вызывают большой интерес у наших предпринимателей. В этом году такие поездки будут организованы и в другие страны, чтобы рязанские компании получили возможность начать или расширить экспортную деятельность, - отметил директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов.

Рабочие встречи прошли продуктивно. Фото: Агентство развития бизнеса РО

Подобная практика показала высокий результат, и в ближайших планах организаторов в мае провести бизнес-миссию в столицу Арабской Республики Египет - Каир.