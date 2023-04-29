Обладатель Кубка мира Николай Монов: Рязанцам есть, на кого равняться в греко-римской борьбе – на олимпийского победителя Анатолия Рощина

Заслуженный тренер Николай Монов предложил провести в Рязани Первенство России по греко-римской борьбе.

28 апреля Рязань посетил заслуженный мастер спорта России, старший тренер юниорской сборной страны по греко-римской борьбе, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, обладатель Кубка мира Николай Монов. Организатором мастер-класса стали Благотворительный фонд «Мамино сердце», при поддержке Федерации спортивной борьбы Рязанской области, министерства физической культуры и спорта региона.

«Предлагаю провести у вас Первенство России по греко-римской борьбе»

Встреча с юными рязанскими борцами прошла в Академии единоборств в Мервино. Прежде чем провести мастер-класс, Николай Монов совершил прогулку по Рязани, заглянув в школу греко-римской борьбы во Дворце Детского творчества. Он также дал пресс-конференцию при участии тренеров и представителей федерации спортивной борьбы Рязанской области.

- Стараюсь максимально уделять внимание регионам, чтобы следить за развитием греко-римской борьбы, видеть отношение Федерации, тренерского и руководящего составов, - отметил Николай Алексеевич.

Николай Алексеевич следит за развитием греко-римской борьбы в регионах.

Он отметил, что в рамках визита в Рязань планируется встреча с министром спорта региона Владиславом Фроловым. Встреча посвящена обсуждению болевых точек региона в развитии борьбы, ближайшим перспективам и конкретным предложениям. В частности, Николай Монов предложил провести в Рязани спортивное соревнование общероссийского уровня.

- Рязань давно не брала на себя крупных мероприятий. Предлагаю провести у вас Первенство России по греко-римской борьбе, чтобы дать импульс к развитию, обратить на себя внимание.

Николай Монов рассказал, что занимается этим видом спорта с самого детства и, как большинство ребят, попал в него случайно, за компанию. Он поделился своим мнением, как вырастить победителя.

- Чтобы в регионе воспитывались чемпионы мира, нужно создать специализированную школу греко-римской борьбы, куда будут отбирать самых способных детей. Создать для них наилучшие условия, чтобы раскрыть талант, стимулировать к развитию. Это специализированный интернат, где на базе общего и специализированного образования детям создадут высокие условия быта, тренировочного процесса, питания. Только при таких условиях в регионах будет возможен полноценный законченный цикл воспитания чемпионов от юноши в возрасте семи лет до борца спорта высших достижений в возрасте 25-30 лет.

По словам тренера, для достижения высоких результатов одной результативности недостаточно – нужна сильная педагогика.

Николай Монов также озвучил проблему острой конкуренции за привлечение детей в борьбу. В связи с чем, этот вид спорта в последнее время помолодел и сейчас на борьбу принимают детей, достигших семи лет вместо прежних 10.

- Мы должны доказывать свое преимущество высокой квалификацией тренерского состава, тренировочными условиями, а самое главное – результатами. У нас в спорте есть преемственность результатов, победное наследие. В Рязани есть на кого равняться в греко-римской борьбе – это олимпийский победитель Анатолий Рощин.

По словам тренера, для достижения высоких результатов одной результативности недостаточно – нужна педагогика.

- Нужно быть сильным педагогом, чтобы привлекать детей своим авторитетом. Тренер должен понимать, что спорт – это пропаганда здорового образа жизни, патриотизма. Не важно, каким видом спорта занимается ребенок, главное, что он развивается, каждый день заставляет себя трудиться. Через спорт ребенок приучает себя к каждодневному трудолюбию и преодолению себя. Так мы воспитываем сильную личность.

«Сразу космических результатов не будет»

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Мамино сердце» Владимир Бурмистров отметил, что с помощью подобных мероприятий ведется пропаганда здорового образа жизни, формирование у молодежи патриотического сознания.

- Наш Фонд объединяет небезразличных людей, волонтеров, которые стремятся к единой цели – дать достойное воспитание подрастающему поколению. Только так мы можем быть уверены, что у нас будет мощная страна и достойная смена.

Николай Монов провел мастер-класс для юных спортсменов и тренеров из Рязани и области.

Мастер-класс Николая Монова посетили более 50 юных спортсменов и тренеров из Рязани и области. Обладатель Кубка мира мгновенно, буквально с первых слов, захватил внимание более полусотни молодых спортсменов. Он поговорил с ребятами об истории олимпийского движения, дал теоретические знания, провел разминку и продемонстрировал приемы борьбы.

- Не ждите, сразу космических результатов не будет. Только упорные тренировки, трудолюбие и постоянство приведут к победе! – заключил заслуженный тренер.