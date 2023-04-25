Рязанские орнитологи исследовали перелетную фауну затопленного Луковского леса

В разлив из лодки наблюдать все можно под особым ракурсом. Фото: Сергей КОСЫРЕНКОВ

Разлив Оки в этом году был необычно высок. И это дало нам возможность в момент максимального стояния воды проплыть на лодке там, где в обычный год можно только пройти пешком, то есть от поселка Борки до Луковского леса. Это особая, уникальная природная территория. Здесь мы можем на протяжении всего нескольких километров посетить пять разных биотопов - населенный пункт, пойменные луга, мелководные водоемы и болота, берег реки Оки, а также сам лес - широколиственный лесной массив. В разлив из лодки наблюдать все это можно под особым ракурсом.

Здесь обитает множество видов птиц. Большинство из них еще находятся на зимовках или на пути к местам гнездования. Но спадет разлив, и в борковской излучине Оки загнездятся пернатые представители 15 отрядов.

Сейчас же в разливе царство тех птиц, которые на территории Луковского леса на гнездование не останутся. Их перечень весьма обширен и отличается от года к году. Достаточно сказать, что в него входит практически вся гнездовая орнитофауна более северных территорий, миграции которой идут через Рязанскую область. Наиболее яркий пример - разные виды диких гусей.

Однако начнем знакомиться с обитателями Луковского леса по порядку.

В борковской излучине Оки весной загнездятся пернатые представители 15 отрядов.

Птичье царство за околицей Борок

В самом поселке Борки можно увидеть в основном синантропных птиц, то есть тех, которые живут рядом с человеком. Но за границами жилой застройки картина резко меняется. Когда мы надували лодку на краю разлива, даже в эти короткие четверть часа, мы увидели и услышали множество видов пернатых: крякву, обыкновенную пустельгу, озерную чайку, большого пестрого дятла, белую трясогузку, обыкновенного скворца, обыкновенную лазоревку, большую синицу, домового и полевого воробьев, зяблика, обыкновенную зеленушку, черноголового щегла, коноплянку, обыкновенную овсянку. И это только те, кто обитает на территории Луковского леса постоянно или к середине апреля уже успел прилететь с зимовок.

Как только мы немного отплыли от берега, появилось ощутимое течение, и чем ближе мы приближались к руслу Оки, тем оно становилось сильнее. Из-под двухметровой толщи воды торчат верхушки кустов. И не отличить весной, где летом будет сухая пойма, а где - болото.

А ведь под нами разливом укрыты еще и обширные пойменные озера, заросли кустарников, и все это - отдельные местообитания со своим набором птиц.

На озерах, болотах и пойменных лугах летом могут встретиться черношейная и большая поганка, большая и малая выпи, серая цапля, различные утки. Здесь охотятся черный коршун, канюк, луговой и болотный луни, обыкновенная пустельга, чеглок. В высоких травах скрываются дикие куриные - серая куропатка и перепел, а в более влажных местах и на болотах - коростель и камышница. Пока же среди этих мелких родственников журавля прилетели только лысухи, которых мы уже видим на разливе.

Под защитой колонии чаек

Постоянно по пути нашего следования над нами летают озерные чайки. Поблизости расположена их крупная колония, структура птичьего населения во многом зависит от ее наличия. Чаек здесь множество, численность этих птиц в луковской колонии несколько колеблется по годам, составляя около 500-2000 особей.

Среди населяющих Рязанскую область чайковых птиц озерная разновидность оказалась лучше других адаптированной к антропогенным трасформациям среды обитания, что позволяет ей непрерывно увеличивать свою численность.

Пластичность поведения и всеядность позволили чайкам во многих местах ареала осваивать антропогенные источники пищи, в том числе кормиться в городах. По нашим наблюдениям, многие чайки из луковской колонии также кормятся в Рязани, посещая помойки и рынки, особенно в микрорайоне Канищево, на расстоянии 2-7 км от гнездовий.

Весной чайки прилетают сюда сразу же после вскрытия Оки, в районе луковской колонии появляются с началом половодья. Колониальное гнездование позволяет чайкам организовать активную защиту гнезд. На залетевшего в пределы колонии болотного луня, коршуна или иного хищника набрасывается несколько десятков птиц, криками и пикированием мешающих ему схватить выбранную жертву.

Под защитой чаек в их колонии гнездятся и другие птицы. В первую очередь это черная и светлокрылая крачки. Многочисленны здесь и другие птицы - каждый год гнездится до десятка пар лысухи, камышницы, кряквы, чирка-трескунка и хохлатой чернети, два вида выпей - обыкновенная и малая, или волчок. На более сухих местах встречаются чибис и коростель.

Группа стариц, на которой расположена колония чаек, играет крайне важную роль в жизни птиц не только в период размножения, но также на весеннем и осеннем пролете. До самого замерзания воды здесь задерживаются стаи уток разных видов и лысух.

Начиная со второй половине лета старицы используются для кормежки серыми цаплями и сизыми чайками (от озерных отличаются белой головой и более крупными размерами). Эти птицы не гнездятся в колонии, но посещают ее регулярно и в массе. В весенний период на пролете можно увидеть гоголя, а также серого и белолобого гусей. В течение нашей прогулки на лодке мы неоднократно наблюдали пролетных лебедей.

Маршрут орнитологов в разливе.

Затопленный лес

Луковский лес предстал нам затопленным на глубину больше человеческого роста. Пока птиц здесь мало, они ждут схода воды. Ну а летом будут гнездиться вальд-шнеп, вяхирь, ушастая сова, обыкновенный козодой, вертишейка, черный дятел, седой дятел, большой и малый пестрый, а также белоспинный дятлы. Наиболее богата здесь фауна воробьинообразных - лесной конек, обыкновенный скворец, сойка, сорока, ворон, зеленая пересмешка, черноголовая и садовая славки, различные пеночки - весничка, теньковка, трещотка, мухоловки - пеструшка, малая, серая. Также здесь обычны зарянка, соловей, дрозды - рябинник, черный дрозд, белобровик, певчий дрозд, синицы, встречаются поползни и пищухи, зяблик, дубонос. Эти птицы населяют весь лес - от поверхности почвы до вершин деревьев. Большая их часть или еще не прилетела, или ожидает окончания разлива в более подходящих местах, где имеется в достатке корм и много укрытий. Только старые прошлогодние гнезда дроздов постоянно встречаются на ветвях.

Вместо послесловия

Луковский лес - уникальный для Рязани природный объект, с богатейшей флорой и фауной, требующий охраны, защиты, благоустройства. Создание на этой территории полноценного биосферного парка позволит сохранить сразу несколько редких природных биотопов, создать комфортный островок безопасности для гнездящихся и пролетных птиц. При содействии ученых из Московского зоопарка и столичного «Орнитариума» готовятся эскизы проектов будущего биосферного парка. После разлива будет сделан дендроплан территории, произведена топосъемка местности. Все это станет основой будущего проекта биосферного парка в Борках. Однако реализация проекта невозможна без активного деятельного участия в нем местных властей, инвесторов, общественности - всех нас, рязанцев, заинтересованных в сохранении природного своеобразия региона, гармоничном соседстве естественных ландшафтов и городской среды.

Будь в курсе

ТОП-5 самых нарядных птиц Луковского леса.

ТОП-5 самых нарядных птиц Луковского леса:

- Золотистая щурка (Merops apiaster L.)

- Утка-широконоска (селезень) (Anas clypeata L.)

- Чечевица (Carpodacus erythrinus Pall.)

- Черноголовый щегол (Carduelis carduelis L.)

- Зяблик (Fringilla coelebs L.)