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Общество24 апреля 2023 10:07

ЗАГС поделился фотографиями счастливых рязанцев, сыгравших свадьбу 21-22 апреля

Для регистрации брака многие пары выбрали первую неделю после Пасхи
Источник:kp.ru
Несколько новых семей родились в рязанском Дворце торжеств.

Несколько новых семей родились в рязанском Дворце торжеств.

21-22 апреля в Рязанской области родились новые семьи. Фотографии пар после церемоний регистрации брака, состоявшихся в эти дни, публикует региональное управление ЗАГС.

Дворец торжеств. 21 апреля.

Дворец торжеств. 21 апреля.

На снимках - счастливые молодожены, скрепившие свой союз в первую неделю после православного праздника Пасхи, перед Красной горкой. Так называемую Антипасху многие христиане считают лучшим днем для свадеб. Существует народное поверие, что такой брак будет крепким и плодовитым.

Счастливые пары в Ряжске.

Счастливые пары в Ряжске.

ГУ ЗАГС опубликовало фотографии из Дворца торжеств в Рязани, а также их отделов в Шилове, Сасове, Касимове Шацке, Ряжске, Спас-Клепиках, Михайлове.

Сыграли свадьбы и в Шилове.

Сыграли свадьбы и в Шилове.

Пары, вступившие в брак в Шацке.

Пары, вступившие в брак в Шацке.

22 апреля 2023 года стало для этих людей началом нового этапа в жизни.

22 апреля 2023 года стало для этих людей началом нового этапа в жизни.

Молодожены, принимавшие поздравления в Касимове.

Молодожены, принимавшие поздравления в Касимове.

Еще одна прекрасная пара из Ряжского района.

Еще одна прекрасная пара из Ряжского района.

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