В 13 районах Рязанской области 2 мая отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Около 60 сел и деревень Рязанской области останутся без электричества 2 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 2 мая 2023 года, в 13 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители около 60 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- село Вышгород — с 15:00 до 17:00;

- село Льгово — с 10:00 до 15:00;

- село Дудкино — с 10:00 до 16:00;

- село Болошнево, деревня Гряцкое, деревня Храпылево, деревня Гурейкино — с 09:00 до 16:00.

Касимовский район:

- деревня Кочемары — с 15:00 до 17:00;

- село Торбаево, село Погост — с 10:00 до 15:00;

- деревня Алешино — с 09:30 до 16:30;

- деревня Бучнево, деревня Инкино — с 09:00 до 16:00;

- деревня Поповка — с 09:00 до 16:30.

Михайловский район:

- село Покровское-1, деревня Каменный Хутор-1, село Чурики, поселок Коровинского спиртзавода, село Роговое, деревня Чесменка, село Николаевка, село Голдино — с 11:00 до 17:00.

Сасовский район:

- село Берестянки, село Вялсы, деревня Мордвиново — с 11:00 до 15:00;

- село Агломазово — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- деревня Роговое — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- поселок Быковская Степь, деревня Пахомовка, деревня Чигасово, село Ключ — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Орехово, деревня Добрянка, село Ижевское, село Городковичи, село Петровичи, село Лакаш, деревня Папушево, поселок Одоевские Горы, деревня Сумбулово — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- село Задне-Пилево, деревня Макарово, деревня Борисово, деревня Подгорье, деревня Ершовские Выселки, деревня Голышево, деревня Ухино, деревня Иншаково, деревня Печурино, деревня Взвоз, село Вешур — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Паники — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Кисьва, деревня Добрая Слобода — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- деревня Уланово — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Казачья Слобода — с 09:00 до 18:00.

А жителей микрорайона Кальное в Рязани губернатор Павел Малков попросил потерпеть отключения электричества еще два месяца. Район застроили, а сети обновить решили только сейчас (подробнее).