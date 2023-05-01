В 13 районах Рязанской области 2 мая отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Около 60 сел и деревень Рязанской области останутся без электричества 2 мая.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во вторник, 2 мая 2023 года, в 13 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители около 60 населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рязанский район:
- село Вышгород — с 15:00 до 17:00;
- село Льгово — с 10:00 до 15:00;
- село Дудкино — с 10:00 до 16:00;
- село Болошнево, деревня Гряцкое, деревня Храпылево, деревня Гурейкино — с 09:00 до 16:00.
Касимовский район:
- деревня Кочемары — с 15:00 до 17:00;
- село Торбаево, село Погост — с 10:00 до 15:00;
- деревня Алешино — с 09:30 до 16:30;
- деревня Бучнево, деревня Инкино — с 09:00 до 16:00;
- деревня Поповка — с 09:00 до 16:30.
Михайловский район:
- село Покровское-1, деревня Каменный Хутор-1, село Чурики, поселок Коровинского спиртзавода, село Роговое, деревня Чесменка, село Николаевка, село Голдино — с 11:00 до 17:00.
Сасовский район:
- село Берестянки, село Вялсы, деревня Мордвиново — с 11:00 до 15:00;
- село Агломазово — с 09:00 до 17:00.
Милославский район:
- деревня Роговое — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- поселок Быковская Степь, деревня Пахомовка, деревня Чигасово, село Ключ — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Орехово, деревня Добрянка, село Ижевское, село Городковичи, село Петровичи, село Лакаш, деревня Папушево, поселок Одоевские Горы, деревня Сумбулово — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- село Задне-Пилево, деревня Макарово, деревня Борисово, деревня Подгорье, деревня Ершовские Выселки, деревня Голышево, деревня Ухино, деревня Иншаково, деревня Печурино, деревня Взвоз, село Вешур — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Паники — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Кисьва, деревня Добрая Слобода — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.
Скопинский район:
- деревня Уланово — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Казачья Слобода — с 09:00 до 18:00.
А жителей микрорайона Кальное в Рязани губернатор Павел Малков попросил потерпеть отключения электричества еще два месяца. Район застроили, а сети обновить решили только сейчас (подробнее).