Последнее сообщение Юрия Меликова. Как прощались с экс-директором рязанского Дворца детского творчества

Народу было так много, что не все желающие могли попасть в храм.

23 апреля в Рязани простились с бывшим директором Дворца детского творчества, тренером и спортсменом Юрием Алексеевичем Меликовым. К храму в честь иконы Божией Матери приехали около двухсот человек – коллеги по ДДТ, ветераны спорта, представители власти, друзья и, конечно, родные и близкие.

К храму в честь иконы Божией Матери приехали около двухсот человек.

Народу было так много, что не все желающие могли попасть в храм на церемонию отпевания. Многие так и остались в дверях и на улице.

Женщины не скрывали слез, мужчины вспоминали последнюю встречу с Юрием Алексеевичем, последний разговор. Кто-то из коллег вынул из кармана мобильный телефон:

- Ну вот, последнее сообщение от Юры: «Я болею». После 16 часов он умер…

Юрий Алексеевич Меликов более 15 лет руководил Дворцом детского творчества.

Юрий Алексеевич Меликов более 15 лет руководил Дворцом детского творчества. По словам коллег, он искренне любил свою работу, и внес огромный личный вклад в развитие системы дополнительного образования.

«Он был очень светлым и хорошим человеком, профессионалом своего дела», - говорится в некрологе коллектива Дворца детского творчества.

Похоронили Юрия Меликова на Новогражданском кладбище в Рязани.

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Проститься с уважаемым рязанцем пришли около двухсот человек (подробнее).