Забота об окружающей среде начинается с порядка

Задача Сергея Фрольцова - обеспечивать эффективную работу очистных сооружений.

Мы быстро шагаем по большой территории станции в 42 гектара с красивой, энергичной Светланой Клементьевой, опытным технологом, и серьезным, по-мужски молчаливым Сергеем Фрольцовым, аппаратчиком очистных сооружений.

Компании «Транснефть» в этом году исполняется 30 лет. Ее головная станция в Шилово - новая, введена в эксплуатацию в 2017 году.

Чужаку попасть сюда без предварительных согласований невозможно. А тем, кто приехал по службе, сначала придется пройти через посты охраны и выслушать несколько инструктажей по безопасности. Даже на производственных площадях гостю постоянно будут напоминать о том, что передвигаться можно только по левой стороне, а перекрестки дорог и дорожек переходить исключительно по зебре. К слову, ни одной машины мне на территории не встретилось, но все сотрудники строго держатся заведенных правил. Кажется, что культура безопасности на предприятии в фокусе внимания абсолютно всех.

Надев белую каску с надписью: «Транснефть» и потуже затянув подбородочный ремешок, как указали мне мои собеседники, внимательно слушаю их рассказ о производстве. По пути на очистные сооружения успеваем заглянуть в кабинет к Светлане. Первое, на что обращаешь внимание – современно, чисто, все аккуратно разложено по полочкам и утопает в зелени. Наверное, так и должен выглядеть кабинет человека, одной из главных задач которого является забота об экологии.

Очистные сооружения на головной нефтепродуктоперекачивающей станции «Шилово-3» Рязанского нефтепроводного управления предприятия «Транснефть-Верхняя Волга» являются в цепочке транспортировки нефтепродуктов важнейшим элементом, обеспечивая безопасность окружающей среды.

Поверхностный сток талых и дождевых вод, выпадающих сверх объема, который земля может впитать, на своем пути к большому водоему может «собирать» различные вещества с территории станции. Главная функция очистных сооружений – очистить эти промышленные стоки до установленных нормативов.

На рабочем компьютере у Сергея, как на ладони, отображается все происходящее на очистных.

Работают как часы

Наша сегодняшняя миссия – познакомиться с Сергеем Анатольевичем и разобраться в его многотрудной профессии – обеспечением эффективной работы очистных сооружений. Светлана – его непосредственный руководитель, очень мудро, уважительно, по-доброму рассказывает о коллеге, с которым работает вместе вот уже пятый год. Их сплоченность чувствуется во всем.

Рабочий день Сергея Фрольцова начинается с 8.00. Но до работы нужно еще добраться из поселка Шилово. Для удобства сотрудников организован трансфер. Обед – по расписанию, здесь же, в столовой предприятия. Кормят, говорят, очень вкусно! Есть и блюда для постящихся. После окончания смены вновь на автобусе Сергей вместе с другими работниками возвращается домой.

-Дорога, - замечает он, - единственный минус, но наши расстояния не идут ни в какое сравнение с километрами, которые приходится преодолевать людям в больших городах. Мы, а это более 200 сотрудников, получаем стабильность, поэтому все дорожат своим рабочим местом.

Для отца большого семейства (у Сергея трое детей) стабильный доход и социальная поддержка очень важны.

Работает «Шилово-3» так: на станцию с нефтезаводов по железной дороге прибывают цистерны с авиационным топливом. Авиационный керосин сливают в резервуары и после проверки более чем по 20 показателям перекачивают в магистральный трубопровод. Нефтепродукт транспортируется в столичные аэропорты – «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» - для заправки самолетов.

На территории нефтепродуктоперекачивающей станции расположены резервуары, насосные станции, двусторонняя сливная железнодорожная эстакада и железнодорожные пути необщего пользования. Для того, чтобы вся эта сложная инфраструктура была экологически безопасной, трудится целый коллектив, в том числе и аппаратчик очистных сооружений.

На рабочем компьютере у Сергея, как на ладони, отображается все происходящее на очистных.

- Вот резервуар накопитель, - демонстрирует он на экране. - Мы видим уровень воды в нем. Каждый резервуар по 400 кубических метров. Первые два - резервуары накопители, они принимают производственные и дождевые сточные воды с территории станции.

Затем стоки перекачиваются в резервуары статического отстоя, отстаиваются не менее 10 часов и далее направляются на саму станцию очистки. Там сточные воды после добавления коагулянта и флокулянта подаются на флотационную установку, где происходит основная очистка. После флотатора сточные воды накапливаются в промежуточной ёмкости и подаются на пятиступенчатый блок фильтров. Происходит окончательная доочистка от оставшихся загрязнений. После фильтров очищенная вода поступает на ультрафиолетовую установку и обеззараживается. В итоге очищенные стоки, соответствующие установленным нормативам, отводятся в ручей Заполье.

- На нашем ручье вечерами не смолкает дружный хор лягушек, а это отличный биоиндикатор среды, - улыбается Светлана. – А за забором предприятия мы собираем грибы.

Работники гордятся результатами бережного отношения к природе.

-Недавно мы проходили обучение на базе одного из учебных заведений Рязани, - вспоминают специалисты. - Рассказывали о том, как устроена система очистки на нашей станции. Получили высокую оценку. Но, наверное, самыми запоминающимися стали слова одного профессора, убеленного сединами, о том, что наконец-то он дожил до того счастливого времени, когда предприятия вкладывают огромные средства, защищая живое.

Мониторинг состояния работы очистных сооружений – только малая часть задач Сергея Фрольцова. В его обязанности также входит промывка фильтров, емкостей, загрузка реагентов. Если он взялся за дело, то все емкости на станции будут блестеть!

Со знанием дела демонстрирует Сергей современное оборудование.

Как это устроено

Чтобы понять весь объем работы, заходим в машинный зал очистных сооружений. Увиденное впечатляет, а состояние оборудования говорит красноречивее любых слов – все свежевыкрашенное, вычищенное, ни одного лежащего без дела предмета. Чистота и порядок!

На станции установлено 5 фильтров. Каждый вмещает 3 200 кг загрузки. Первый – антрацитовый, второй и третий – цеолитовые, четвертый и пятый – угольные. Через определенный промежуток времени наполнители в фильтрах меняются. Выгружать и загружать их – большой труд.

Все здесь продумано до мельчайших деталей.

- Вода, которую мы очищаем идет на промывку фильтров, - рассказывают Светлана и Сергей. - Каждый день мы промываем их все – с первого по пятый. Также эта вода идет на подготовку реагентов.

На станции установлен поточный анализатор содержания нефтепродуктов в воде. Это современная дорогостоящая технология. Если будет зафиксировано малейшее загрязнение, все задвижки закрываются, и дальше эти стоки возвращаются обратно для повторной очистки до нормативных показателей.

Со знанием дела демонстрирует Сергей современное оборудование. А Светлана дополняет рассказ о своем коллеге. Сам герой о себе рассказывать не любит.

- Когда Сергей только устроился на работу, он переживал по любому поводу, - вспоминает Светлана. - Но прошло время, и он стал профессионалом высокого уровня. Никогда не пройдет мимо проблемы. С такими людьми любая работа в радость. Часто вносит свои предложения, думает, как сделать лучше и делает! Теперь уже я постоянно с ним консультируюсь.

За делами и рассказами рабочий день подошел к своему завершению. Сергею еще предстояло совершить обход территории. Осмотреть оборудование. Внести в журнал записи для сменщика.

Аппаратчик очистных сооружений – это тяжелая, но поистине нужная работа.

- Сергей, а у Вас есть сверхзадача? – интересуюсь я.

Он некоторое время молчит, а потом пожимает плечами:

- Главное, чтобы дети выросли здоровыми! Были честными, порядочными, трудолюбивыми.

Верю, непременно получится! Личный пример такого отца и его ценности, как специалиста, – лучшие ориентиры и залог успеха.