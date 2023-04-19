Форум «Zдоровая независимость» в Рязанском медуниверситете объединил власти, бизнес и медиков
Фото: материалы пресс-служб
В среду, 19 апреля, в Рязани стартовал двухдневный медицинский форум «Zдоровая независимость».
На базе Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова встретились представители федеральных и региональных министерств и ведомств, медицинских учреждений, бизнес-сообществ, производств, медработники и студенты, чтобы обсудить увеличение продолжительности жизни. Темами для обсуждения на форуме стали здравоохранение, импортозамещение в медицине, сохранение здоровья населения.
В рамках форума проходят тематические сессии, круглые столы, школы здоровья, мастер классы. Также открыта выставка, на которой представлены передовые разработки рязанских и не только производителей в медицинской сфере – «жидкий бинт», протезирование, косметология и многое другое. Посетители форума увидели передовое медицинское оборудование и познакомились с новейшими медтехнологиями, изучили современную фармацевтическую продукцию и средства реабилитации. Все желающие смогли на месте проверить уровень глюкозы в крови, измерить емкость легких, исследовать свою костную ткань и пройти другие важные исследования. Вечером в ЦПКиО планируется провести мастер-класс по cеверной ходьбе.
В рамках форума прошла выставка.
Форум начался с интерактивного диалога с участниками о профилактике болезней и здоровом образе жизни, и пленарного заседания. Его спикерами стали губернатор Рязанской области Павел Малков, первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев, помощник полпреда Президента РФ в ЦФО Антон Шаклунов, член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Олег Аполихин, замдиректора Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Владимир Крицкий и директор Института медицинских материалов Минпромторга России Андрей Генералов.
- Сегодня одна из ключевых проблем – демография, с этим вопросом сталкиваются многие страны в мире, и ее решение требует комплексного подхода, а главная роль принадлежит здравоохранению. Развитие этой сферы, приведение ее к современному формату, доступная и качественная медицина в целом – это один из приоритетов Рязанской области и один из моих личных приоритетов, - отметил Павел Малков.
Губернатор сообщил о достигнутых в регионе успехах в сфере здравоохранения. Он отметил, что ведется переформатирование – от профилактики и диагностики до лечения и реабилитации. При этом огромную поддержку в этих вопросах оказывает федеральный центр. Так, в прошлом году в эту отрасль было направлено 17 млрд рублей. За год в регионе построили 14 ФАПов, провели капремонт в больницах, закупили технику, беспрецедентно обновили автопарк службы скорой помощи. Упомянули и о недавнем визите премьера РФ Михаила Мишустина в новый онкоцентр в Рязани, оснащенный по последнему слову медтехники.
Павел Малков отметил также, что в регионе развивается медицинский кластер, который уже объединяет 12 производств.
- Мы реализуем большое количество инвестпроектов, в том числе, два специнвестконтракта. Это уникальные производства, которые будут выпускать препараты для онкобольных и препараты плазмы крови. Большинство из них не имеет аналогов в России и в мире. В кластер также готовится вступить завод «Форт», производящий противогриппозные вакцины на отечественном сырье по собственным разработкам, - отметил Павел Малков.
В регионе также развивается еще одно направление - реабилитация участников СВО. Через месяц откроется санаторий «Сосновый бор», где смогут восстановить здоровье участники спецоперации.
Участники форума посетили панельные сессии.
Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев поделился, что его впечатлила выставка с продукцией рязанских медицинских производителей.
- Выставка создает ощущение, что в регионе есть хорошая база. Вуз, который является опорным по подготовке медкадров и предприятия, которые производят современные фармпрепараты и медизделия, становятся прекрасной основной для системы здравоохранения, - отметил он.
Замминистра в своем выступлении акцентировал внимание на развитие федерального проекта по цифровизации, и отметил его важность:
- Мы считаем, что опыт Рязанской области, которая решила перейти на единую информационную систему – это единственно возможный успешный вариант. Цифровизация должна стать основой для формирования предиктивной аналитики по пациентам, чтобы обеспечить раннее выявление заболеваний, создать комфортные сервисы для граждан и медицинских работников, сократив бумажную работу. Медицинские системы должны быть удобны. Наша задача - сформировать цифровой контур не только страны, но и внутри каждого региона, чтобы обеспечить преемственность медпомощи на всех этапах, чтобы за счет проактивной профилактики сократить количество госпитализаций и повысить качество оказания медпомощи.
В завершении форума пройдет финальная пленарная сессия, после которой сформируют конкретные предложения по реформированию и улучшению медицинского потенциала развития в Рязанской области.
Форум посетили высокопоставленные гости.