Форум «Zдоровая независимость» в Рязанском медуниверситете объединил власти, бизнес и медиков Фото: материалы пресс-служб

Сессии, выставка, мастер-классы

В среду, 19 апреля, в Рязани стартовал двухдневный медицинский форум «Zдоровая независимость».

На базе Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова встретились представители федеральных и региональных министерств и ведомств, медицинских учреждений, бизнес-сообществ, производств, медработники и студенты, чтобы обсудить увеличение продолжительности жизни. Темами для обсуждения на форуме стали здравоохранение, импортозамещение в медицине, сохранение здоровья населения.

В рамках форума проходят тематические сессии, круглые столы, школы здоровья, мастер классы. Также открыта выставка, на которой представлены передовые разработки рязанских и не только производителей в медицинской сфере – «жидкий бинт», протезирование, косметология и многое другое. Посетители форума увидели передовое медицинское оборудование и познакомились с новейшими медтехнологиями, изучили современную фармацевтическую продукцию и средства реабилитации. Все желающие смогли на месте проверить уровень глюкозы в крови, измерить емкость легких, исследовать свою костную ткань и пройти другие важные исследования. Вечером в ЦПКиО планируется провести мастер-класс по cеверной ходьбе.

В рамках форума прошла выставка.

«Доступная и качественная медицина – один из приоритетов Рязанской области»

Форум начался с интерактивного диалога с участниками о профилактике болезней и здоровом образе жизни, и пленарного заседания. Его спикерами стали губернатор Рязанской области Павел Малков, первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев, помощник полпреда Президента РФ в ЦФО Антон Шаклунов, член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Олег Аполихин, замдиректора Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Владимир Крицкий и директор Института медицинских материалов Минпромторга России Андрей Генералов.

- Сегодня одна из ключевых проблем – демография, с этим вопросом сталкиваются многие страны в мире, и ее решение требует комплексного подхода, а главная роль принадлежит здравоохранению. Развитие этой сферы, приведение ее к современному формату, доступная и качественная медицина в целом – это один из приоритетов Рязанской области и один из моих личных приоритетов, - отметил Павел Малков.

Губернатор сообщил о достигнутых в регионе успехах в сфере здравоохранения. Он отметил, что ведется переформатирование – от профилактики и диагностики до лечения и реабилитации. При этом огромную поддержку в этих вопросах оказывает федеральный центр. Так, в прошлом году в эту отрасль было направлено 17 млрд рублей. За год в регионе построили 14 ФАПов, провели капремонт в больницах, закупили технику, беспрецедентно обновили автопарк службы скорой помощи. Упомянули и о недавнем визите премьера РФ Михаила Мишустина в новый онкоцентр в Рязани, оснащенный по последнему слову медтехники.

Павел Малков отметил также, что в регионе развивается медицинский кластер, который уже объединяет 12 производств.

- Мы реализуем большое количество инвестпроектов, в том числе, два специнвестконтракта. Это уникальные производства, которые будут выпускать препараты для онкобольных и препараты плазмы крови. Большинство из них не имеет аналогов в России и в мире. В кластер также готовится вступить завод «Форт», производящий противогриппозные вакцины на отечественном сырье по собственным разработкам, - отметил Павел Малков.

В регионе также развивается еще одно направление - реабилитация участников СВО. Через месяц откроется санаторий «Сосновый бор», где смогут восстановить здоровье участники спецоперации.

Участники форума посетили панельные сессии.

«Цифровизация должна стать основой»

Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев поделился, что его впечатлила выставка с продукцией рязанских медицинских производителей.

- Выставка создает ощущение, что в регионе есть хорошая база. Вуз, который является опорным по подготовке медкадров и предприятия, которые производят современные фармпрепараты и медизделия, становятся прекрасной основной для системы здравоохранения, - отметил он.

Замминистра в своем выступлении акцентировал внимание на развитие федерального проекта по цифровизации, и отметил его важность:

- Мы считаем, что опыт Рязанской области, которая решила перейти на единую информационную систему – это единственно возможный успешный вариант. Цифровизация должна стать основой для формирования предиктивной аналитики по пациентам, чтобы обеспечить раннее выявление заболеваний, создать комфортные сервисы для граждан и медицинских работников, сократив бумажную работу. Медицинские системы должны быть удобны. Наша задача - сформировать цифровой контур не только страны, но и внутри каждого региона, чтобы обеспечить преемственность медпомощи на всех этапах, чтобы за счет проактивной профилактики сократить количество госпитализаций и повысить качество оказания медпомощи.

В завершении форума пройдет финальная пленарная сессия, после которой сформируют конкретные предложения по реформированию и улучшению медицинского потенциала развития в Рязанской области.