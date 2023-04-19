Половодье в Рязани 2023: пал последний форпост на Оке

Пойма Оки в Касимове тоже постепенно освобождается от воды.

Завершаем серию публикаций, касающуюся половодья 2023 года на водоемах Рязанской области.

19 апреля отмечено понижение уровня Оки на всех шести рязанских гидропостах – пал последний форпост, где отмечалась прибавка (Елатьма). Местные жители приезжают на высокий берег реки, со словами: «Давно такого разлива у нас не было». Но рано или поздно заканчивается любой разлив.

У Рязани за сутки река отступила на 41 сантиметр. Уровень реки составляет 338 сантиметров над нулевой отметкой. Вода ушла из поймы, освободив в Борках 30 приусадебных участков. Объездная дорога в села Заокское и Коростово снова доступна для легкового транспорта, хотя официально она еще не открыта.

На гидропосту Половское Спасского района Ока понизилась за сутки на 32 сантиметра. Уровень нулевой отметки здесь превышен на 659 сантиметров. У Старой Рязани суточное понижение составило 23 сантиметра (479 см), у Копоново – 10 сантиметров (544 см), в Касимове – 11 сантиметров (618 см), в Елатьме – 3 сантиметра (558 см).

Неохотно, но все же ложиться на обратный курс Пра. Гидропост в селе Борисково показал минус 2 сантиметра за сутки, в деревне Деулино - минус 1 сантиметр. Уровень воды над нулевой отметкой гидропостов превышен более чем на 3 метра. Но просыхать болотистая Мещера будет в этом году очень долго.

Суточным понижением на полметра и более отметилась Мокша в Кадоме и Сасовском районе.

На сегодняшний день в Рязанской области остаются подтопленными два низководных моста (Спасский район – 1, Шиловский район-1); три участка автодорог (Рязанский район – 2, Ермишинский район – 1); 40 приусадебный участок (Борки, Рязань – 30, Рязанский район – 10). Водой отрезаны четыре населенных пункта: два в Рязанском районе, по одному в Шиловском и Ермишинском.

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