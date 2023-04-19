Молочная азбука «АМКИ»

«Комсомольская правда» совместно с агромолкомбинатом «Рязанский» продолжает знакомить читателей с «Молочной азбукой» Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» совместно с агромолкомбинатом «Рязанский» продолжает знакомить читателей с «Молочной азбукой». На этой странице мы расскажем о важных терминах, используемых в молочном производстве, начиная с буквы «В» и заканчивая буквой «Ж»

В

Витамины - группа химических соединений без энергетической ценности, участвующих в регуляции процессов обмена веществ. Они жизненно необходимы в метаболических реакциях, в основном не образуются в организме и поэтому должны поступать с пищей, а их недостаток имеет негативное влияние на здоровье.

Витамины разделяют на две большие группы в зависимости от способности растворяться: водорастворимые и жирорастворимые. Молочные продукты «Амка» богаты витаминами В2 и В12, которые улучшают зрение, иммунитет, состояние нервной системы, кожи и слизистых, печени. А также содержат антиоксиданты - витамины А и Д, благотворные для многих систем организма и обменных процессов.

Выпас - место, где пасут скот, а также в целом место для кормления животных на фермах. Выпас может быть вольным, но тогда трудно контролировать рацион коров. На молочных фермах используется круглогодично закрытый выпас.

У агромолкомбината «Рязанский» есть собственные фермы, на которых коровы содержатся в современных условиях. Для кормления используются автоматизированные системы, которые обеспечивают животных многоразовым сбалансированным питанием, содержащим все необходимые питательные вещества и нутри-енты. Именно поэтому молоко от «Амки» получается таким питательным и полезным.

Вареная сгущенка - концентрированный продукт, который получают с помощью выпаривания воды из молока и добавления сахара.

Технология его изготовления проста. Сначала свежее молоко нагревают до 30°C, затем очищают от механических примесей и охлаждают до 4-8°C. Нормализуют по жирности, пастеризуют и сгущают в вакуум-аппарате. В завершении процесса добавляют горячий сахарный сироп и снижают содержание влаги. Затем сладкую смесь охлаждают и фасуют. Сгущенка от «Амки» стала любимым лакомством для многих рязанцев.

Г

ГОСТ - это нормативно-правовой документ, который определяет стандартизацию производственных процессов. Стандарты ГОСТов разрабатываются в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии

и сертификации и действуют на территории СНГ. Если во времена СССР все стандарты были обязательны, то теперь на территории Евразийского экономического союза межгосударственные стандарты носят добровольный характер.

Многие из ГОСТов ориентированы на повышение качества продукции. Но изготовитель сам принимает решение о применении конкретного стандарта при выпуске своей продукции. На производстве «Амки» большинство продукции выпускается по ГОСТу.

Доярка/дояр - на молочных фермах это оператор доильного аппарата. Доярка должна уметь обращаться с техникой для доения, ухаживать за коровами, понимать повадки животных. На молочных фермах «Амки» применяют добровольное доение по типу «карусель».

Благодаря современному методу с доильным стадом из нескольких сот буренок управляются всего 2-3 доярки. В доильном цехе играет классическая музыка, чтобы коровам было спокойнее.

Д

Деаэратор - техническое устройство для очистки жидкости от присутствующих в ней нежелательных растворенных газовых примесей. В молоке всегда содержится большее или меньшее количество воздуха и газов. Объем воздуха в молоке, находящемся в коровьем вымени, зависит от содержания воздуха в крови животного. Содержание кислорода невелико, поскольку этот газ химически связан с гемоглобином, а процент двуокиси углерода сравнительно высок, потому что кровь переносит ее в большом количестве от клеток к легким. Во время доения молоко контактирует с воздухом, подвергается его воздействию. Атмосферный кислород в нем растворяется, в то время как двуокись углерода улетучивается. Часть воздуха, попавшего в молоко, не растворяется в нем, а сохраняется в виде мелкой дисперсии, в дальнейшем присоединяясь к жиру. Растворенный воздух переходит в диспергированное состояние и может стать причиной некоторых проблем во время переработки молока.

Е

ЕАС - знак европейской маркировки. Это знак обращения, который наносится непосредственно на товары, их упаковку или сопроводительную документацию. Поступающие на внутренний рынок России товары должны соответствовать определенным критериям качества и безопасности. Для этого они проходят процедуру сертификации, по результатам которой получают Декларацию соответствия и маркировку ЕАС. Данная маркировка подтверждает, что продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки и отвечает их требованиям. Другими словами - она является качественной и безопасной для потребителя. Продукция «Амки» отмечена этим знаком.

Ё

Ёмкость для приемки и хранения молока. На молочных фермах «Амки» напрямую из вымени по молокопроводам ценный натуральный напиток поступает в специальные изотермические цистерны. В так называемых танках молоко поддерживается при температуре не выше +4°C.

Цистерны изготовлены из пищевого листового алюминия или пищевой нержавеющей стали, специально предназначенной для транспортировки продуктов.

Затем молочные цистерны едут на молкомбинат «Рязанский». После тщательного исследования по важным показателям сырье поступает по молокопроводам на дальнейшую переработку. Так и производится молочная продукция под брендом «Му-у» и «Амка».

Ж

Жирность - процент содержания жира в продукции. Средний показатель жирности цельного молока для коров составляет 3,2%. Эта цифра означает, что в 100 мл жидкости содержится 3,2 мл жира. Процент содержания жира напрямую связан с количеством надоя. Чем больше животное дает молока, тем ниже его жирность. Кроме того, на это влияет количество и качество корма.

Выделяют следующие типы жирности молока. Цельное молоко - нормализованное или восстановленное молоко с установленным показателем жира. Молоко повышенной жирности - нормализованное молоко с содержанием жира 4 и 6%, подвергнутое гомогенизации, то есть расщеплению жировых вкраплений. Нежирное молоко - пастеризованное молоко, произведенное из обезжиренного молока.