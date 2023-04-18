Как теннисный матч на Северном полюсе помог возродить память о выдающихся рязанцах

Уникальный трехсетовый парный матч на Северном полюсе стал подарком рязанцев к 100-летнему юбилею Федерации тенниса России и, возможно, дал импульс для строительства в Рязани Академии тенниса.

17 апреля 2008 года первая в истории экспедиция на Северный полюс, составленная только из рязанцев, достигла макушки Земли. И не просто достигла: ее участники сыграли в точке 90 градусов северной широты полноценный теннисный матч, чего тоже доселе никто не делал.

Впрочем, это событие, сколь бы удивительным оно ни было, - далеко не единственный повод вспомнить об арктическом походе спустя 15 лет. Это была настоящая экспедиция, наполненная множеством смыслов, а главное - она до сих пор имеет большой созидательный след.

Рязанцы на дрейфующей полярной станции Барнео. Туда из поселка Лонгиир (архипелаг Шпицберген) долетели на самолете Ан-74, оттуда к месту старта - на вертолете Ми-8.

Начало важных исследований

Руководитель экспедиции, Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов впоследствии писал так:

«Я бы сказал, что эта экспедиция стала поводом начать серьезную программу по изучению географического наследия российских первопроходцев, в первую очередь - рязанцев», - это цитата из книги «Полярный теннис», выпущенной Михаилом Георгиевичем к 10-летию похода.

Вместе с ним на Северный полюс тогда пришли Анатолий Шестаков, Михаил Малахов-младший, Олег Наумов, Лев Сафонов, Александр Шлебаев. Изначально энтузиасты посвятили свой поход 230-летию образования Рязанской губернии, 200-летию со дня рождения видного рязанского исследователя Аляски Лаврентия Загоскина и 100-летию российского тенниса. Они принесли на Северный полюс портреты выдающихся рязанцев-путешественников, растянули флаги Российской федерации тенниса, Рязанской области и Ново-Рязанской ТЭЦ (флаг станции поднят в честь предстоящего 50-летнего юбилея со дня пуска первых агрегатов, а председатель совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков - один из инициаторов похода).

Участники экспедиции развернули на Северном полюсе, в том числе, и флаг Ново-Рязанской ТЭЦ.

Символическое значение, как уже было сказано, со временем переросло в практическое. Уже осенью 2008-го та же команда начала активную подготовку к экспедиции на Аляску, в бывшую Русскую Америку, а летом 2009 года четверо из шести участников полярной экспедиции прошли маршрутом нашего земляка Лаврентия Загоскина по реке Юкон.

Тогда случилось обнаружить уникальный культурологический феномен: среди коренного населения сохранился большой пласт русской культуры. В последующие годы под предводительством Михаила Малахова рязанцы совершили еще десять исследовательских экспедиций - на Аляску, Алеутские острова, в Калифорнию и даже на Гавайские острова по следам открытий соотечественников. В результате выпущено несколько книг, атласов, фильмов.

Кроме того, большой фактический материал был собран о деяниях православного святого, преподобного Германа Аляскинского. Коренные жители Аляски до сих пор почитают его как духовного отца их земли, а родился он, как удалось установить при участии Рязанского музея путешественников, в Кадоме.

«Первая и единственная сборная небольшого города»

Мы встретились с Михаилом Малаховым как раз в Рязанском музее путешественников. Поход 15-летней давности, как отмечает Герой России, поспособствовал появлению этого уникального места и его дальнейшему развитию. Именно здесь собраны материалы о земляках - покорителях неизведанного.

А по соседству, в Верхнем городском саду, на Аллее путешественников красуются бюсты видного ученого-географа Петра Семенова-Тян-Шанского, прославленного мореплавателя Василия Головнина, адмирала Российского флота Александра Авинова, упомянутого выше исследователя Лаврентия Загоскина. Все они тесно связаны с Рязанским краем, и живая память об их наследии - это тоже отчасти результат той самой сумасбродной, на первый взгляд, идеи сыграть в теннис на Северном полюсе.

Теннисный матч на макушке земли продлился без малого три часа!

- Это первая и единственная пока сборная одного небольшого города, не миллионника, которая сделала уникальное мероприятие на Северном полюсе. Не в туристическом походе, а в настоящей экспедиции, - подчеркивает Михаил Георгиевич.

Нашему собеседнику присвоили звание Героя России в 1995 году за то, что совместно с канадцем Ричардом Вебером они прошли по дрейфующим льдам от Канады до Северного полюса, а затем так же вернулись обратно, совокупно преодолев более чем 2 тысячи километров. Оттого почетный полярник признается, что для него 12-дневное приключение в компании земляков было сродни прогулке, хоть и не совсем обычной.

Рязанская экспедиция провела во льдах 12 дней.

- Приводить новичков на Северный полюс к тому моменту мне уже доводилось неоднократно, поэтому имелось полное представление о том, как должны быть подготовлены люди. Но от этого чувство ответственности за товарищей меньше не становилось: все-таки Арктика - это опасная, враждебная человеку среда даже при современном технологическом уровне и накопленных знаниях о природе Северного Ледовитого океана. К тому же, есть определенный риск встретить белого медведя, а человеку его лучше наблюдать исключительно в зоопарке, - говорит Михаил Малахов.

Известный рязанец к тому моменту побывал на макушке планеты полтора десятка раз и прекрасно понимал, насколько важна качественная подготовка. Полгода потребовалось, чтобы походы на 20 километров в день с полными рюкзаками и санями (их роль выполняли увесистые шины) стали обыденностью для команды.

Во враждебной к человеку среде дорога простой не бывает.

Обстоятельно подходили ко всему: к подбору снаряжения, определению маршрута, закупке провизии... Причем, запасаясь едой, «Командор» (такое походное имя было у Михаила Малахова) и другие участники экспедиции решили не мучить себя сублиматами, а взять с собой полноценные, качественные продукты. Уже там, посреди бескрайней ледяной пустыни, во времени рязанцы предпочитали тоже себя не ограничивать: высыпались в лагере и набирались сил для следующего рывка.

Приятные воспоминания

У Арктики особый характер. Главная сложность для полярных путешественников - это непрекращающийся дрейф льдов, их взаимное движение над огромной толщей Северного Ледовитого океана. В данном случае прогноз может подсказать только усредненные, условные ожидания, а передвижения отслеживаются по GPS-навигатору, но никто не способен предугадать, какое очередное ледово-водное препятствие ждет впереди.

Опыт почетного полярника Михаила Малахова не раз помогал рязанской экспедиции преодолевать ледово-водные препятствия.

- Эти препятствия, будь то гряда торосов, разводье, небольшие трещины или полынья обычно преодолеть несложно, если знать, как. Чем богаче опыт пребывания в том или ином месте, тем более обостренным становится чувство восприятия среды, а я больше года прожил в палатке на непредсказуемых дрейфующих льдах. Когда встречаю нагромождение льдин, опыт подсказывает - где-то там должен быть просвет и, как правило, это работает, - рассказал Михаил Малахов.

Так, в борьбе с превратностями Арктики, прошли 12 дней пути к Северному полюсу и обратно, пока рязанцев не забрал тот же вертолет Ми-8, что и доставил в точку старта. По словам «Командора», все участники экспедиции были отлично подготовлены и мотивированы. А еще они - попросту хорошие люди, которые проявили себя очень достойно, сохраняли товарищеский дух и позитивный настрой на протяжении всего похода, демонстрировали умение работать в команде.

Чтобы переправиться через разводье, команда нашла узкое место и с помощью лопаты сделали из снега своеобразный мост.

- Некоторые говорят, как сложно путешествовать в одиночку, а я считаю, что жить в походе заботами товарища гораздо труднее. После экспедиции на Северный полюс мы сразу начали планировать новые и с тех пор каждый год собираемся, поднимаем рюмашку и с добром вспоминаем первый совместный поход. Это говорит о многом, - заключил Михаил Георгиевич.

В ТЕМУ

Из дневника участника первой рязанской экспедиции на Северный полюс Анатолия Шестакова:

«В Арктике постоянная, ежеминутная борьба за выживание. Максимум внимания, сосредоточенности. Суетиться, сеять панику - самое страшное. Здесь как нигде человек предстает в своем истинном облике, показывает свою сущность. В этих жесточайших условиях мы выживаем вместе плечом к плечу, ощущая ежеминутную поддержку друга».