«Просим посадку с обратным курсом…». Как 10 лет назад в авиакатастрофе в Рязанской области погибли пилот-инструктор и курсант

Фото с места катастрофы. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

10 лет назад в райцентре Пителино Рязанской области разбился самолет Як-18Т Сасовского летного училища гражданской авиации. Погибли пилот-инструктор Владимир Мишиц и курсант третьего года обучения Дмитрий Федоров.

После трагедии Межгосударственный авиационный комитет разработал рекомендации по повышению безопасности полетов в училище.

7 ноября 2012 года… Температура воздуха плюс семь градусов по Цельсию, видимость более 10 километров, давление 742 миллиметра ртутного столба.

Самолет Як-18Т должен был совершить учебно-тренировочный полет. Командир воздушного судна имел общий налет 887 часов, из них 348 на данном типе самолетов, в том числе 317 в качестве командира.

Почти сразу после взлета произошел отказ двигателя. И на высоте около 100 метров пилот-инструктор (он же командир воздушного судна) запросил у руководителя полетов выполнение посадки на аэродром с обратным курсом. Посадку с обратным курсом экипажу разрешили. Но спланировать с такой высоты и при этом выполнить разворот оказалось невозможно…

Разворот происходил с уменьшением скорости, высоты полета и увеличением правого крена. В 14.38 самолет столкнулся с землей. Пилот-инструктор и курсант погибли. Разрушений и возгораний на земле не произошло.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета, расследуя причины катастрофы, пришла к следующим выводам:

- руководство училища не приняло решение о прекращении полетов после многократного проявления признаков нештатной работы силовой установки в предыдущих полетах;

- недостаточная подготовка пилота-инструктора к действиям в сложных ситуациях;

- низкий уровень организации учебно-тренировочных полетов на посадочной площадке Пителино;

- неработоспособность системы управления безопасностью полетов и невозможность безопасного выполнения вынужденной посадки перед собой из-за отсутствия пригодных площадок.

Выводы и последующие за ними рекомендации позволили повысить безопасность полетов при обучении курсантов в Сасовском летном училище гражданской авиации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В небе над Рязанью столкнулись два стратегических бомбардировщика, погибли 22 человека. Вот что известно о страшной трагедии 1953 года

Командиром одного из Ту-4 был полковник-фронтовик Сергей Моспанов (подробности).

Самое страшное небесное столкновение в истории России: вспоминаем трагедию рейса Каунас-Рязань

Военно-транспортный Ан-12 так и не приземлился на аэродроме Дягилево (подробности).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В небе над Рязанью столкнулись два стратегических бомбардировщика, погибли 22 человека. Вот что известно о страшной трагедии 1953 года

Командиром одного из Ту-4 был полковник-фронтовик Сергей Моспанов (подробности).

Самое страшное небесное столкновение в истории России: вспоминаем трагедию рейса Каунас-Рязань

Военно-транспортный Ан-12 так и не приземлился на аэродроме Дягилево (подробности).