Жители Борок: «Будет к Новому году нам подарок – газ в домах и фонари на улице»

Пока в стране по поручению президента активно развивается программа социальной газификации, в центре Рязани еще остались частные дома, куда привозят газ в баллонах. Когда и кто поможет жителям Борок создать комфортные условия для жизни?

А у нас - балонный газ, а у вас?

Недалеко от остановки «Дом художника», в центре Рязани, затерялся всеми забытый островок, где живут бывшие сотрудники Шпалопропиточного завода и их родственники. Достаточно проехать гипермаркет «Лента», затем повернуть в сторону бывшего завода – здесь и заканчивается цивилизация. Стаи бродячих собак, грязь, отсутствие тротуаров, заросшие пустыри и в целом удручающая картина полной разрухи – сложно поверить, что до центра всего несколько минут езды на машине. И в этих нечеловеческих условиях вынуждены жить десятки рязанцев.

Когда-то сердцем этого района был преуспевающий Шпалопропиточный завод. В 60-е годы вокруг него построили бараки для рабочих, и руководство всячески помогало своим сотрудникам даже в решении бытовых вопросов. Но в девяностые-двухтысячные все ведомственное жилье передали городу и забота о жителях прекратилась. Десятилетия люди выживают без природного газа, уличного освещения, без тротуаров, аптек и магазинов, без остановки общественного транспорта…

В поселке Шпалозавода наконец-то появился газ.

Семья Дины Кравченко переехала в этот район в 2008 году – дом достался по наследству от родителей. Хозяйка сделала все возможное, чтобы превратить свое жилище в оазис – выстроила просторную пристройку, ландшафтный дизайн, навела чистоту и порядок на своей территории. Для полного уюта не хватает базовых вещей – природного газа, уличного освещения, тротуаров, канализации, стабильного напряжения в электросети и инфраструктуры.

- Раньше муж работал на Шпалозаводе, но его уже нет в живых, и сейчас мы живем в этом большом доме вдвоем с сыном. Живем без природного газа, но готовим на газовой плите. Если раньше нам машина развозила газовые баллоны, то сейчас приходится как-то выкручиваться. Пока супруг был жив, он на своей машине ездил заправлять баллоны, а теперь приходится где-то искать автомобиль, просить привезти газ. Баллон стоит 850 рублей, его хватает на 3 месяца, но летом расход гораздо больше, - рассказывает Дина Петровна.

Готовить на электроплите – сомнительная альтернатива. Во-первых, такой метод выйдет в копеечку, а во-вторых, в поселке постоянные перепады напряжения. Местные жители привыкли использовать газ в баллонах, но возмущению их нет предела: «Живем в XXI веке в центре Рязани, а у нас балонный газ!»

- Мы с мужем переехали в Борки 28 лет назад. Он работал на Шпалозаводе и нам дали квартиру в бараке. В нашем доме еще 15 квартир, все маленькие. У нас площадь была 21 кв м, а потом мы сделали пристройку, и сейчас у нас 45 «квадратов». Так в тесноте и живем, да еще и без газа, - поделилась Зинаида Агаева.

В похожем положении оказались жители 15 многоквартирных домов, и все они с упованием ждут, когда блага цивилизации дойдут и до них:

- Измучились мы от такой жизни. Иногда хочется элементарного – просто пойти в магазин и купить себе немного продуктов или в аптеку за таблетками сходить. А мы тащим сумки на неделю вперед - запасы делаем, а за лекарствами к соседям ходим. Магазины, аптека, транспорт - вот о чем мы мечтаем!

Местная Жительница Зинаида Агаева 28 лет живет без газа.

Тепло дороже золота

В дома этой части поселка проведено центральное отопление из котельной, расположенной на территории бывшего Шпалозавода. Однако жители обеспокоены сверхвысокой платой за жизнь в тепле.

- Ждем, когда котельную закроют, и мы сможем поставить АОГВ в домах. Надеемся, у нас будет индивидуальное отопление, это удобнее и выгоднее. А сейчас мы улицу отапливаем – дома очень жарко, открываем окна. А счета приходят огромные. Раньше я платила 9 тысяч за отопление. С июля тариф поднялся – плачу по 11 тысяч в месяц. А с 1 декабря цены на отопление еще повысились! Если мне проведут газ, я не знаю, какому богу буду молиться, - восклицает Дина Петровна.

В трубах газ уже по давлением.

Кажется, при совместной помощи АО «Рязаньгоргаз» и компании «Зеленый сад» их мечтам суждено воплотиться в жизнь.

- Мы давно просим, чтобы нам провели газ. Куда только не обращались, но везде нам отказывали. И вот осенью мы увидели, что по поселку капают траншею. От машинистов узнали, что нам будут прокладывать газовые трубы. Мы не поверили своему счастью! Оказалось, что нам также помогут оформить всю документацию, закупят газовое оборудование в каждый дом, - поделилась Дина Кравченко.

Траншея для труб подвели уже к домам.

С материалами и газовым оборудованием жителям Борок поможет компания «Зеленый сад». На территории бывшего Шпалозавода застройщик планирует возвести жилой комплекс, а подспудно благоустроить всю прилегающую территорию, в том числе, и оказать поддержку местным жителям.

- Застройщик держит слово. Сказал – сделал. Уже давление в газовых трубах есть, и до Нового года обещают дать газ. Вот подарок нам будет! Мы так рады, что даже помолодели! – говорит Зинаида Ивановна.

Кстати, подведение газа – не единственный подарок жителям Борок. Недавно здесь провели уличное освещение, занялись обустройством тротуаров, чтобы сделать жизнь людей комфортной, какой она и должна быть в 21 веке.