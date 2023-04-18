«Аура» вашей счастливой жизни

Архитектурная выразительность и динамичный облик нового квартала достигается сочетанием контрастных цветов, а также материалов отделки.

Дом - это место притяжения для каждого человека. Как бы мы ни любили ходить в гости, как бы часто ни путешествовали, как бы ни были увлечены своей работой, нас неизменно и неудержимо тянет туда, где от посторонних глаз скрыт наш мир, туда, где нас ждут самые близкие и любимые люди.

Наполненный теплом, светом и любовью дом обладает своей особой аурой - аурой счастливой жизни. Стремясь создать для рязанцев именно такую комфортную среду и ощущение благополучия, один из крупнейших застройщиков региона - Группа компаний «ЕДИНСТВО» - вывел на рынок современный и уникальный проект класса комфорт плюс «Аура».

В шаговой доступности от расположенного на пересечении Куйбышевского шоссе и Южного переулка жилого квартала расположены детские сады, две школы, продуктовые магазины, поликлиники, аптеки и даже ветклиника.

А благодаря удобной транспортной доступности отсюда можно быстро добраться в любую точку города.

ЖК «Аура» - это особенное место проживания, где все светится счастьем, все сбалансировано и продумано до мелочей. Вы ни за что не пройдете мимо этого яркого, притягивающего внимание комплекса зданий. Архитектурная выразительность и динамичный облик нового квартала достигается сочетанием контрастных цветов, а также материалов отделки - тонкослойная фасадная штукатурка и керамогранит изящно подчеркивают отдельные элементы высоток.

В таком доме вам захочется жить, захочется приглашать сюда гостей, и вы, безусловно, будете им гордиться.

Аура вашей безопасности

Несмотря на то, что жилой квартал располагается в районе с развитой инфраструктурой, всего в пяти минутах от площади Театральной, на его территории вы будете чувствовать себя уютно, спокойно и безопасно. Ауру безопасности и уюта создают передовые технологии строительства, современные опции комфорта и приватности, такие как закрытая зонированная дворовая территория, входные группы без ступеней на уровне земли.

В безопасности будут находиться и ваши автомобили - под жилым кварталом оборудован просторный подземный паркинг, в который можно будет спуститься на лифте из своего подъезда. Молодые родители и любители активного отдыха, несомненно, оценят просторные помещения для хранения колясок и велосипедов - теперь не надо утруждаться и всякий раз носить их вверх-вниз, рискуя испачкать свою одежду и ковры.

В просторных холлах квартиры размещены так, чтобы всем жильцам было удобно.

Аура вашего комфорта

Умные планировки жилого квартала отвечают требованиям динамичного ритма жизни: здесь каждый метр функционален, а грамотно организованное пространство позволяет максимально задействовать всю жилую площадь. По своим потребностям клиенты ГК «ЕДИНСТВО» могут выбрать одно-, двух- или трехкомнатную квартиру. Независимо от метража все варианты планировок продуманы до мелочей. А с верхних этажей жилого квартала открываются живописные панорамы на Рязань.

В каждой квартире реализована предчистовая отделка и установлены индивидуальные приборы учета - не нужно тратить время и средства на самые трудоемкие виды отделочных работ, их уже выполнили профессиональные строители компании.

Все квартиры оснащены современными домофонами. Во всем жилом квартале предусмотрена автономная система отопления, а это значит, что, во-первых, вы не будете зависеть от аварийных и плановых отключений городских теплосетей, а во-вторых, сможете значительно экономить на этой самой значимой статье расходов в семейном бюджете.

Аура вашей любви

Особое внимание дизайнеры проекта уделили благоустройству территории для отдыха взрослых и детей. Арт-пространства, лаундж-зоны, современные игровые площадки, зоны отдыха гармонично встроены в общую концепцию двора. Целостности и атмосферности кварталу добавляют индивидуальный ландшафтный дизайн и декоративное озеленение. Для жителей квартала разобьют тайный сад - среди благоухающих растений можно начать утро с неторопливой пробежки или расслабиться после рабочего дня. Здесь, в уединенном, скрытом от посторонних глаз пространстве, вы прочувствуете ценность времени, обретете равновесие между работой и отдыхом, личным и общественным, пользой и удовольствием.

Жизнь, счастье, желания, мечты, любовь, свобода, эмоции - все это жилой квартал «Аура»!

ЖК «Аура» - это особенное место проживания, где все светится счастьем, все сбалансировано и продумано до мелочей.

Спеццены для своих!

Для своих клиентов Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает ряд интересных и доступных вариантов приобретения квартир в жилых комплексах и кварталах.

Так, изучив потребности покупателей, специалисты компании сформировали пул квартир «Спеццены», которые можно приобрести на старте продаж по программе лояльности и поддержки новоселов. На выбор покупателей разнообразные планировки, метраж, этажность в новом жилом квартале «Аура». И только условия покупки для всех одинаково выгодные.

С 2023 года программа обновлена: теперь «Спеццены» - это квартиры с «плюшками»! Давайте познакомимся со всеми преимуществами программы.

Плюшка №1. Специальная цена на квартиру в интересующем районе города.

Плюшка №2. Именной сертификат на бонус (скидку), который можно использовать на покупку квартиры, кладовки или паркинга в одном из объектов ГК «ЕДИНСТВО» и который суммируется с другими акциями.

Плюшка №3. Различные варианты ипотеки от десятка банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» на выгодных условиях.

Плюшка № 4. Программа «Рассрочка 0% без переплат».

Плюшка №5. Скидки на ремонт и обустройство у партнеров по дисконтной программе «Вместе». Карту получают все клиенты, заключившие договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО».

Цель программы - объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от партнеров застройщика и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. С полным перечнем предприятий-партнеров можно ознакомиться на сайте.

Как попасть в число счастливых обладателей специального предложения? Все очень просто - позвоните по телефону (4912) 900-700 и получите приглашение на консультацию в офис продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО». Успейте купить!

Рассрочка на ваших условиях

Одним из привлекательных способов приобретения жилья является рассрочка - отличный вариант улучшения своих жилищных условий при отсутствии всей необходимой суммы сразу. Данная схема предполагает гибкий график оплаты, отличается простотой оформления документов и достаточно лояльными условиями получения.

Ауру безопасности и уюта создают передовые технологии строительства, современные опции комфорта и приватности.

Сегодня расскажем об уникальных условиях, которыми вы можете воспользоваться по обновленной программе «Бессрочная рассрочка 2.0».

Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку до 24 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора можно выплачивать любыми частями в удобное для вас время.

Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на 12 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся сумму вы выплачиваете любыми частями в удобное время.

Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома), с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора платите любыми частями в удобное для вас время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

Узнать подробности о программе можно у специалистов компании по адресу: Вокзальная, 41 или по телефону (4912) 900-700. Сайт: edinstvo62.ru.

Доступная ипотека

Девелопер старается, чтобы покупка квартиры была доступна для каждого, поэтому предоставляет своим клиентам возможность выбрать подходящие именно вам условия ипотечного кредита. К достоинствам ипотеки можно отнести возможность в кратчайшие сроки купить дорогостоящее жилье; удачное инвестирование в недвижимость, цена которой стремительно растет; возможность не ждать накопления всей суммы объекта; небольшие регулярные выплаты по ипотечному кредиту; получение налогового вычета на сумму основного долга или по уплаченным процентам; возможность воспользоваться государственными льготными программами и взять ипотеку на привлекательных условиях. Банки оформляют ипотеку максимум на 25-30 лет. Так заемщик легче подбирает удобные условия. Но обычно людям не нужно столько времени. Как показывает статистика, большинство людей выплачивают ипотечные кредиты за 7-8 лет.

Чтобы у вас были самые выгодные условия, ипотечный брокер совершенно бесплатно сделает для вас просчет по 13 банкам-партнерам ГК «ЕДИНСТВО» и подберет наиболее выгодную программу под ваши условия. Специалист по ипотеке проведет подробную консультацию, ответит на все ваши вопросы, подберет оптимальные условия и заполнит единую анкету для самостоятельного обращения в банки, а также поможет в сборе необходимого пакета документов. Вы получите одобрение от нескольких банков на особых условиях для клиентов ГК «ЕДИНСТВО». Останется лишь поставить свою подпись под кредитным договором.

Все подробности можно узнать в офисе Группы компаний по адресу: ул. Вокзальная, д. 41 (БЦ «Европа») или по телефону 900-700. Кроме того, вы можете оставить заявку и получить индивидуальный расчет по выбранной квартире!

По своим потребностям клиенты ГК «ЕДИНСТВО» могут выбрать одно-, двух- или трехкомнатную квартиру.

Получить «Трейд-зачет» легко!

Если вы планируете продать свою старую квартиру, чтобы приобрести современное технологичное жилье в новостройке, лучше всего доверить сделку специалистам. Сделать это на максимально выгодных условиях своим клиентам помогает ГК «ЕДИНСТВО». Недавно в компании запустили обновленную программу «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» с новыми условиями.

Для этого вам необходимо сделать 7 простых шагов:

1. Обратиться в отдел продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» и выбрать квартиру, участвующую в данной программе*.

2. Оценить рыночную стоимость вашей квартиры с помощью партнеров** Группы компаний «ЕДИНСТВО», которые обеспечат профессиональное сопровождение и помощь по продаже недвижимости.

3. Дать согласие на участие в программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0».

4. Забронировать строящийся объект недвижимости на срок до двух месяцев с фиксацией цены договора***.

5. Реализовать вашу квартиру с помощью партнеров** ГК «ЕДИНСТВО».

6. Заключить договор долевого участия в строительстве и зарегистрировать его согласно законодательству РФ.

7. Оплатить цену договора участия в долевом строительстве.

*в программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» принимают участие все жилые комплексы, кроме ЖК «Космос», ЖК «Правый берег», ЖК «Акцент», ЖК «Новое измерение» (ул. Чкалова, д. 23).

** Партнерами Группы компаний «ЕДИНСТВО» являются ряд крупных рязанских агентств недвижимости.

***Программа «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» суммируется со спецценами, приветственным бонусом, акциями и спецпредложениями.

В случае необходимости вы можете воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» или оформить рассрочку по оплате нового жилья.

Доверяя комплексное решение квартирного вопроса опытным специалистам, вы гарантированно получите современную, комфортную квартиру в лучшем районе Рязани; выгодные условия продажи вашего старого жилья, благодаря работе партнера ГК «ЕДИНСТВО»; гарантию приобретения понравившейся квартиры благодаря услуге бронирования.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: ул. Вокзальная, д. 41, помещение Н5. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Город». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Изображения, фотографии, проектные и планировочные решения, демонстрирующие будущее состояние и характеристики объектов, могут не совпадать с фактическими характеристиками, в т. ч. в связи с внесением Застройщиком изменений в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством.

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