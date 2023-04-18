Половодье в Рязани 2023: в Спасском районе освобождены две дороги, в Старожиловском – мост

Скоро освободится от воды и проезд в селам Заокское и Коростово.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

18 апреля отмечено понижение уровня Оки на пяти из шести рязанских гидропостах.

У областного центра река отступила за сутки на 33 сантиметра. Уровень реки составляет 379 сантиметров над нулевой отметкой. На гидропосту Половское Спасского района Ока понизилась за сутки на 30 сантиметров. Уровень нулевой отметки здесь превышен на 691 сантиметр. У Старой Рязани суточное понижение составило 21 сантиметр (502 см), у Копоново – 9 сантиметров (554 см), в Касимове – 9 сантиметров (629 см).

И лишь у Елатьмы за минувшие сутки ситуация не изменилась – уровень воды составляет все те же 561 сантиметр над нулевой отметкой, что и вчера.

Самое большое суточное понижение произошло на Мошке в Кадоме – минус 60 сантиметров. Уровень реки над нулевой отметкой составляет 402 сантиметра.

Неохотно, но все же ложиться на обратный курс мещерская Пра. Гидропост в селе Борисково показал минус 1 сантиметр за сутки, в деревне Деулино зафиксирован 0. Уровень воды над нулевой отметкой гидропостов превышен более чем на 3 метра.

Отступающие реки освободили за сутки два участка автодорог в Спасском районе: между населенными пунктами Перкино и Маяк, а также между Добрым Сотом и Песками.

Также вернулся на поверхность низководный мост на реке Проне возле деревни Бутырки Старожиловского района и один приусадебный участок в поселке Борки в Рязани.

На сегодняшний день в регионе остаются подтопленными два низководных моста (Спасский район – 1, Шиловский район-1); три участка автодорог (Рязанский район – 2, Ермишинский район – 1); 70 приусадебный участок (Борки, Рязань – 60, Рязанский район – 10).

Отметим, что за минувшие сутки единственный рязанский гидропост на Верде в Скопине показал прибавку 2 сантиметра (уровень воды над нулевой отметкой составляет 117 сантиметров), но это никак не меняет общую картину заканчивающегося половодья.

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