Половодье в Рязани 2023: в Елатьме по-прежнему плюс, а выше по течению река освободила 34 участка

Закат разлива 2023 года в рязанском Лесопарке.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

17 апреля отмечено понижение уровня Оки на пяти из шести рязанских гидропостах.

У областного центра река отступила за сутки на 32 сантиметра. Уровень реки составляет 412 сантиметров над нулевой отметкой. На гидропосту Половское Спасского района Ока понизилась за сутки на 26 сантиметров. Уровень нулевой отметки здесь превышен на 721 сантиметр. У Старой Рязани суточное понижение составило 21 сантиметр (523 см), у Копоново – 7 сантиметров (563 см), в Касимове – 5 сантиметров (638 см).

Лишь гидрологический пост Елатьмы показал положительную динамику. Река здесь поднялась еще на 3 сантиметра. Общее превышение нулевой отметки составляет 561 сантиметр.

Ни один другой гидропост Рязанской области положительной динамики не показал.

За минувшие сутки отступающая Ока освободила 34 приусадебных участка: по десять в Заокском и Коростове, девять в Полянах и пять в Агро-Пустыне. Также почти полностью свободен от воды рязанский Лесопарк.

Нулевые суточные показатели зарегистрированы на двух гидропостах Пры – деревня Деулино и село Борисково (уровень нулевой отметки превышен более чем на три метра), а также на реке Проне у населенного пункта Серебрянь.

Из-за понижения уровня реки Истьи у села Огородниково Спасского района из водного плена освободился низководный мост.

В настоящее время затопленными остаются три низководных моста (Старожиловский район – 1, Спасский район – 1, Шиловский район-1); пять участков дорог (Рязанский район – 2, Ермишинский район – 1, Спасский район – 2) и 81 приусадебный участок (Борки, Рязань – 71, Рязанский район – 10).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Половодье в Рязани 2023: отметка 312 и всего два плюса

Гидрологи представили актуальные на 15 апреля данные по развитию ситуации на реках Рязанской области (подробности).