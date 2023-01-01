28 января Ирина Круг выступит в Рязани с новой программой «Ты сердце и душа», а также исполнит полюбившиеся хиты.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
28 января 2023 года состоится концерт Ирины Круг в Рязани. Пройдет концерт известной исполнительницы шансона в рязанской филармонии.
Ирина Круг привезет в Рязань новую программу «Ты сердце и душа». Как заверяют организаторы, зрителей ждет концерт из самых популярных песен певицы, «находящих отклик в сердцах тысяч людей».
Чувственная, красивая, искренняя обладательница чарующего тембра голоса Ирина Круг выступит в Рязани уже 28 января 2023 года.
Билеты на концерт Ирины Круг в Рязани стоят от 2 700 до 3 400 рублей. Купить билеты можно на портале rzn.kassy.ru.
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