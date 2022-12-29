Погода на Новый год в Рязани и области обещает быть аномально теплой и сырой

К сожалению, прогноз не позволяет надеяться на новогоднюю сказку, но только в том, что касается погоды.

В Рязанском гидрометцентре рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Она будет носить циклонический характер, причем регион окажется в теплом секторе циклона, что обусловит очередной аномально теплый период.

Температура днем 31 декабря 2022 года и в ночь на 1 января 2023-го одинаковая - по области -2...+3, а в Рязани 0...+2. Днем 1 января, как считают синоптики, и вовсе потеплеет до +1...+6 градусов.

Согласно прогнозу, в новогоднюю ночь в Рязанской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Дополняют картину такие погодные явления как налипание мокрого снега, гололед, гололедица на дорогах и тротуарах.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. 1 января местами порывы до 15 м/с.