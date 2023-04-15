Половодье в Рязани 2023: отметка 312 и всего два плюса

Рязанские реки постепенно отступают.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

15 апреля отмечено понижение уровня Оки на пяти из шести рязанских гидропостах. У областного центра река отступила за сутки на 20 сантиметров. Уровень реки составляет 469 сантиметров над нулевой отметкой. На гидропосту Половское Спасского района Ока понизилась за сутки на 22 сантиметра. Уровень нулевой отметки здесь превышен на 772 сантиметра. У Старой Рязани суточное понижение составило 20 сантиметров (563 см), у Копоново – 2 сантиметра (577 см), в Касимове – 2 сантиметра (643 см).

Лишь гидропост Елатьмы показал положительную динамику. Река здесь поднялась еще на 6 сантиметров. Общее превышение нулевой отметки гидропоста составляет 552 сантиметра.

Интересно, что из всех других гидропостов Рязанской области плюсовые показатели зафиксированы всего на одном. В деревни Быково Кораблинского района Проня поднялась на 49 сантиметров. Такие разовые сильные подъемы связаны со сбросом воды из Новомичуринского водохранилища. Уровень нулевой отметки на гидропосту превышен на 225 сантиметров.

В последние дни на всем протяжении продолжала подниматься только мещерская река Пра. 15 апреля положительная динамика здесь также прекратилось. Гидропост у деревни Деулино показал 0, в селе Борисково река понизилась на 1 сантиметр. Уровень реки и на первом, и на втором гидропосту превышен ровно на 312 сантиметров.

Вода во всех остальных реках продолжает убывать.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Половодье в Рязани 2023: последний гидропост на Оке и стабильная Пра

Гидрологи представили актуальные на 14 апреля данные по развитию ситуации на реках Рязанской области (подробности).