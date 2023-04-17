Насколько безопасна территория бывшего шпалозавода

Территория бывшего шпалозавода. Автор фото: Кирилл КУРБАТОВ.

В конце декабря прошлого года в КП-Рязань было опубликовано интервью с техническим директором и бывшим главным инженером рязанского шпалозавода Виталием Беззубцевым об экологической безопасности ранее использованных на предприятии в Борках смазочных материалов. Сам факт появления данной статьи был обусловлен возникшим в обществе спором вокруг проекта реновации территории бывшего шпалопропиточного завода и строительства там жилого комплекса.

В ответ на публикацию в редакцию поступили различные мнения на этот счет. Приводим наиболее яркие из них – от эколога, инженера, участника строительства шпалозавода на Дальнем Востоке, отличника охраны природы Минприроды РФ Виталия Тягунина и рязанского ученого, кандидата биологических наук Антона Барановского. Они обратили внимание на несколько высказываний бывшего главного инженера, которые сочли неоднозначными и нуждающимися в разъяснении для общественности.

Как нужно проводить экспертизу

Фрагмент интервью:

«Давайте поговорим о вероятности заражения грунта…Есть стандарты, которые регламентируют, сколько раз в год должен производиться контроль по отбору проб атмосферного воздуха, а также сточных вод и загрязнения почвы. Для этого заключается договор с определенными организациями – сертифицированными лабораториями. Проверяли нас и независимые лаборатории. Но никаких нарушений по превышению ПДК не было выявлено, соответственно, никаких штрафов мы не платили»

Ремарка Виталия Тягунина:

«Экспертиза предполагает следование определенному экологическому профилю. Он строится от объекта возможного загрязнения. У нас их три: пропарочный цех, где древесина насыщалась креозотом или каменноугольным маслом, сушильный цех, площадка хранения. От них с определенным шагом (50-100 метров) в сторону понижения (скорее всего, в сторону Борковского затона) берутся пробы грунта по всей площади вероятного загрязнения. Обрабатываются керны, взятые с глубины 0-30 см, 30-60 и т.д. до глубины 2,1 м. Это позволяет определить состав загрязняющих веществ, их массу и глубину проникновения в почву.

Инженер, отличник охраны природы Минприроды РФ Виталий Тягунин. Фото из личного архива.

Такой экологический профиль дает представление о загрязнении почвы вероятным источником по площади и глубине проникновения. Для проведения работ привлекаются организации, имеющие соответствующие лицензии на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Точно такие же методики существуют и для отбора проб воды. В нашем случае, это Борковский затон. Собираем пробы поверхностного, среднего и глубинного слоев водной толщи. Кроме того, делаем забор придонной почвы. Всё - в лабораторию, результаты - в экологический паспорт будущего объекта. Такой подход позволит избежать истерии о вредном воздействии креозота или каменноугольного масла на организм человека»

В шпалах фиксируется не только масло, но и креозот

Фрагмент интервью:

«Креозот на нашем заводе не применяют уже порядка 40 лет… Для пропитки древесины используется каменноугольное масло. Оно фиксируется в древесине и ничего не отдает ни в воду, ни в землю. Соответственно, и не вымывается водой»

Ремарка Виталия Тягунина:

«При коксовании угля выделяется газ, из которого получается каменноугольная смола. Из каменноугольной смолы методом перегонки получают креозот, бензол, толуол, нафталин, каменноугольные масла, инден-кумароновые смолы, олифу, высокотемпературный пек и прокалённый пековый кокс.

Таким образом и креозот, и каменноугольное масло есть производное каменноугольной смолы. Они имеют сходный механизм воздействия на окружающую среду. Не только каменноугольное масло, но и креозот, пропитавший древесину под давлением и паром, а потом прошедший через сушильную камеру, не может перейти оттуда ни в почву, ни в воду, ни в атмосферный воздух. Только при температуре выше 30 градусов из пропитанных шпал происходит испарение летучих фракций. И то лишь первые три года, дальше исчезает и оно.

Недавнее зарубежное исследование показало, что от свежепропитанных свай мостового перехода уже на расстоянии двух метров в воде не удалось обнаружить ни одной молекулы креозота. Аналогичные изыскания были проведены для грунта. Казанские ученые зафиксировали очень слабое воздействие креозота на почвенные микроорганизмы, причем не далее 1,5 метров от железнодорожного полотна».

Если технологию соблюдали, загрязнения не могло быть

Фрагмент интервью:

«Если по какой-то причине каменноугольное масло оказывается в воде, то оно неизбежно падает на дно и остается там, не нанося никакого вреда»

Ремарка Виталия Тягунина:

«Технологически в районе шпалозавода каменноугольное масло не могло оказаться в воде. Шпалы поступали в пропарочный цех, где обрабатывались паром с каменноугольным маслом или креозотом, далее - в сушильный цех и на площадку хранения, которая забетонирована. Если технология соблюдалась, особенно в части парооборота, то загрязнения не могло быть. А учитывая то, что до 2000 года (момента реорганизация органов Госкомэкологии – Ред.), контроль за объектами возможного загрязнения был достаточно строгим, креозотное или каменноугольное загрязнение просто не могло остаться незамеченным»

Мнение рыбаков важно, но рыбу лучше обследовать

Фрагмент интервью:

«На предприятии рядом с подстанцией растет и каждый год плодоносит груша... А рядом речка, в которой полно рыбы. Спросите у местных рыбаков. О какой испорченной экологии может идти речь?»

Кандидат биологических наук Антон Барановский. Фото из личного архива.

Ремарка Антона Барановского:

«В растительном субстрате токсиканты обычно содержатся в небольшом количестве, но накапливаются в тканях питающихся этим субстратом животных. Если водоем все-таки был подвергнут химическому загрязнению, то мы обязательно найдем его следы в жабрах и печени рыбы. Для анализа подойдет сом, карась, лещ, щука. Количество токсикантов в органах рыбы будет характеризовать загрязнение водоема. Сами по себе рыбы могут жить в водоемах с очень высоким загрязнением, за исключением некоторых наиболее чувствительных к нему видов. Питание такой рыбой не будет иметь для человека немедленных негативных последствий. Они могут проявиться только при регулярном употреблении ее в пищу лишь в течении длительного времени. Накопление токсикантов в живом организме можно обнаружить в результате комплексного клинического обследования. Внутренние органы рыб нужно проверить на наличие следов креозота и каменноугольного масла. Это даст информацию об экологической безопасности водоемов, прилегающих к промплощадке бывшего шпалозаводода, безопасности экосистемы для обитающих в ней живых организмов».

Вместо послесловия

Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод. Само по себе загрязнение территории случиться не могло. Шпалопропитка еще не подразумевает отравления почвы и воды. А вот несоблюдение предприятием технологии производства могло привести к негативным последствиям. По мнению ученых,чтобы окончательно убедиться в безопасности использования территории бывшей промзоны под жилую застройку, необходимо провести дополнительную экспертизу на наличие токсикантов в грунте, в толще воды, в придонном слое почвы, а также у представителей борковской ихтиофауны. Эти исследования вполне выполнимы. Причем к экологической инициативе ученых могли бы подключиться не только специализированные организации, но рязанские учебные заведения, которые имеют необходимые компетенции и лаборатории для проведения такой экспертизы. Редакция «Комсомольской правды» продолжит следить за развитием ситуации вокруг промзоны в Борках и обязательно опубликует результаты исследований, если таковые будут проведены.

Комментарий застройщика

Мы обратились напрямую к застройщику, чтобы узнать, будут ли проводиться экологические исследования, на которых настаивают ученые. Напомним, в планах строительной компании возвести на этой территории жилой комплекс и обустроить прилегающие участки.

- Для проведения экологического исследования мы уже пригласили экспертов из Москвы. Специалисты берут пробы грунта, проводят тщательный анализ, проверяют наличие токсичных веществ, степень загрязнения. Результаты по первому этапу ждем уже совсем скоро, - пояснил управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.- Оценка экологов — важный этап для любого нашего проекта, в дальнейшей работе мы будем строго следовать рекомендациями профильных специалистов.