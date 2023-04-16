Нарушения те же - итог другой. Что не так с уголовным делом экс-мэра Рязани, которое началось с президента

Тот факт, что реального ущерба Сергей Карабасов и другие фигуранты никому не причинили, не убедил облсуд в отсутствии состава преступления.

На заседание Рязанского областного суда 5 апреля бывший исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов приехал с вещами. Аналогично поступили экс-начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и генеральный директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Плохой опыт - тоже опыт. Все они, фигуранты уголовного дела о растрате бюджетных средств при благоустройстве Лесопарка, уже выходили из зала суда с конвоем и знают, что к такому «путешествию» лучше готовиться заранее. Тем более, что иной исход при вынесении приговоров и рассмотрении апелляций случается крайне редко.

Игорь Ковалев, Сергей Карабасов и Михаил Пузанов во перед заседанием облсуда.

12 забытых доказательств

Впрочем, нашлось в этом процессе место и такому редкому случаю. 31 мая 2021 года апелляционная инстанция отменила приговор ныне покойного судьи Михаила Петрухова. Тот отмерил Карабасову пять лет колонии общего режима, Ковалеву - четыре года, Пузанову - два года и девять месяцев, а еще обязал каждого выплатить штрафы от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Наказание уже тогда казалось излишне суровым.

В определении об отмене есть указание на «существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела». Среди прочего, как оказалось, в приговоре не получили должной оценки 12 доказательств защиты: заключения экспертов, официальные документы и показания свидетелей.

«Указанные нарушения носят неустранимый и невосполнимый характер и ставят под сомнение справедливость процедуры судебного разбирательства и правосудность итогового судебного решения», - таков был вывод коллегии судей.

Отсюда решение вернуть уголовное дело в Советский районный суд на новое рассмотрение и освободить фигурантов из-под стражи. Однако прокуратура выиграла кассацию, заставив осужденных заново оспаривать приговор, и добилась своего - во второй раз система осечки не дала. Карабасова, Ковалева и Пузанова взяли под стражу прямо в зале заседаний и забрали отбывать срок, оставшийся после СИЗО и домашнего ареста (см. ниже). Приговор остался неизменным - вместе с нарушениями.

Игоря Ковалева и Михаила Пузанова уводит конвой.

Парадокс «Космоса»

Если вы придете в парк у Рязанского кремля, в юго-восточной его части увидите ту самую «исчезнувшую» детскую площадку, которая в контексте уголовного дела против экс-мэра упоминалась чаще всего. Доподлинно известно, что игровой комплекс «Космос» (так он проходит по документам) появился на этом месте в сентябре 2018 года.

Справедливости ради - это не единственное оборудование, закупленное для Лесопарка, но в итоге установленное в другом месте. Однако есть многократно подтвержденный факт: все имущество поступило в распоряжение муниципалитета. Ключевым стал вопрос, в какой момент.

Дело в том, что работы по контракту приняты и оплачены раньше, чем они фактически выполнены. Следователи настаивали, что Карабасов дал Ковалеву прямое распоряжение, и это часть их общего с Пузановым плана по хищению средств, выделенных на благоустройство.

Позиция прокуратуры такова - это как украсть велосипед, а потом вернуть его. Мол, наличие оборудования говорит не об отсутствии преступления, а о возмещении ущерба. И даже хуже - о попытке скрыть преступление под давлением СМИ, общественников, правоохранительных органов.

Позицию прокуратуры на заседаниях излагал Борис Моторин.

Творческий подход… к решению судеб

В последнем слове осужденный Игорь Ковалев назовет такой подход «творческим». Ведь первый сюжет о якобы похищенной детской площадке вышел в октябре 2018 года, когда она уже находилась в Кремлевском сквере. До президента Владимира Путина вся эта история и вовсе дошла в мае 2019 года на медиафоруме ОНФ.

- Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого не бывает... Какая наглость! - отреагировал глава государства и призвал главу СКР Александра Бастрыкина «проявить свои профессиональные качества».

Отсюда, по мнению экс-начальника управления энергетики и ЖКХ, и взялось «стремление к намеченному результату» у его обвинителей. Ковалев высказывался в свою защиту, пожалуй, обширнее и ярче остальных. Сергей Карабасов был лаконичнее, но неоднократно указывал на отсутствие корыстного мотива и вообще какого-либо преступного плана.

- Да, допустили накладки в сроках, в документах, но это никоим образом не образует состава уголовного преступления, - говорил экс-градоначальник, когда еще год назад просил суд об освобождении.

На этот раз Карабасов тоже объяснял произошедшее сбоем во взаимодействии структурных подразделений мэрии при определении сроков исполнения контракта и подчеркивал, что доказательств хищения, растраты, корыстного умысла в уголовном деле нет.

Тем не менее, в осужденных не чувствовалось большой веры в повторную отмену приговора: «Все, что могли, мы сделали», - произнес один из них. А вот заполнившие зал пополам с журналистами родственники надеялись до последнего, поэтому после заседания эмоции выплеснулись через край - слезами и восклицаниями, содержание которых уже не имело значения.

КОНКРЕТНО

Один из адвокатов Эдуард Видакас после решения суда вышел к журналистам и объявил, что сторона защиты непременно подаст кассационную жалобу. Еще адвокат предварительно сообщил, что его подзащитному Сергею Карабасову осталось отбыть в колонии общего режима порядка 11-12 месяцев, а Игорю Ковалеву и Михаилу Пузанову - примерно по восемь месяцев