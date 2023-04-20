Рязанский фотограф Олег Буцкий: Знаю уникальные места в Рязанской области и где искать северное сияние

Пейзажист поделился воспоминания о разливах 30-летней давности и диких фототурах. Фото: Олег БУЦКИЙ

Он одним из первых показал рязанцам красоту родного края с высоты птичьего полета. Его уникальные кадры завораживают и заставляют по-другому, с любовью, взглянуть на знакомые с детства просторы. Фотограф Олег Буцкий рассказал КП-Рязань, на чем первоначально фокусировался его объектив, и как он разбил свой первый квадрокоптер.

Олег Буцкий увлекается фотографией еще с начальных классов школы. Фото: olegbutskiy.ru

«Заокское – мой второй дом»

- Недавно, делая репортаж из отрезанного от большой земли половодьем села Заокское, мы разговорились с местными жителями. Все они говорят о тебе, как о своем земляке, гордятся твоими успехами. Ты родился в Заокском?

- Почему-то все думают, что я коренной житель Заокского, хотя на самом деле я родился в Рязани. В Заокское я приезжал к бабушке и дедушке. Там прошло все мое сознательное детство. В праздники, на выходные и каникулы мы с родителями всегда уезжали туда. Это мой второй дом. В начале двухтысячных родители перебрались в село окончательно, завели большое хозяйство – лошадей, коров, свиней, кур. Они и сейчас там живут, и я постоянно приезжаю к ним в гости.

- В детстве ты посещал Заокское в половодье, какие тогда были разливы?

- Если весенние каникулы совпадали с половодьем, я всегда уезжал в Заокское. Мне нравилось жить там, как на острове, и рыбачить. Помню, в 1994 году было самое большое на моей памяти половодье. Тогда вода поднялась на семь метров!

Разлив 2022 года на Оке под Рязанью. Фото: Олег БУЦКИЙ

- Очевидно, красивые пейзажи и вдохновили тебя взять в руки в фотоаппарат?

- Да, тот сильный разлив и стал моим первым снимком. Во время учебы в школе №43 я занимался в клубе имени Гагарина, изучал фотографию. Желание фотографировать у меня возникло еще в начальных классах. Но время было непростое - девяностые. Родители зарабатывали немного, и на мою просьбу купить мне технику, подарили фотоаппарат-конструктор. Хоть аппарат был примитивным, но какие-то кадры я все же сделал. А хорошие снимки того памятного разлива у меня получились на фотоаппарат ФЭД, который мне одолжили в клубе. К сожалению, я не могу найти ни пленку, ни фотографии тех лет.

- Что тогда попало в кадр?

- Мне запомнились две мои первые фотографии. Тогда половодье было быстрым, вода стремительно поднялась. А наш огород выходит к озеру – участок быстро затопило. Лед на озере не успел растаять, и его разбивал местный катер-буксир. Помню, я приехал в село на катере, зашел на свой огород и увидел, как катер долбит лед на озере. Это и был первый мой кадр, который запомнился надолго.

На втором запомнившемся мне кадре - сцена с рыбаками. Мы с отцом приплыли на лодке к въезду в село. А там сидели колхозные мужики, которые работали на баркасах (плавали). Они просто сидели, разговаривали, выпивали. У меня получилась репортажная съемка. Кадры вышли очень живые.

Буцкий участвовал в выставке «Душа России», посвященной церквям. Фото: Олег БУЦКИЙ

«Мы едем за сиянием»

- Твое увлечение фотографией было непрерывным с самой школы?

- С 2004 года я работал в автобизнесе. Даже имея основную работу, это хобби помогало мне восстанавливать силы. Я занимал руководящие должности и много общался с людьми, в подчинении было много сотрудников. Мне требовался отдых. Фотография помогала полностью отключаться от забот, восстановаться.

Полноценно стал заниматься фотографией в конце 2012 года. Мой первый хороший цифровой фотоаппарат появился в 2010 году. Когда у меня родился сын, я купил жене «мыльницу», чтобы она фотографировала ребенка. Купил ей, а получилось так, что сам вернулся к фотографии. Искал себя, перепробовал множество жанров и остановился на пейзаже. Журналистика, свадьбы, портреты – не мое. Сейчас снимаю только пейзажи.

Родные просторы. Фото: Олег БУЦКИЙ

- Ты сделал фотографию своим ремеслом, как тебе это удалось?

- Все может приносить определенный доход. Вопрос в том, насколько ты готов с этим работать. Чтобы зарабатывать, нужно продвигать себя и то, что делаешь. Когда я начал профессионально заниматься, я понял, что это стало моим образом жизни.

- Но ведь на такой высокий уровень нужно еще как-то подняться…

- Я публиковал фотографии на ресурсе «Рестпортал». Там была страничка для фотографов, с рейтингами. Потом завел страницу в «ВКонтакте». Люди начали узнавать меня по моим работам. Потом стали ко мне обращаться с просьбой взять с собой на выезды, просили научить снимать. Я проводил обучение. Делал туры по Рязанской области. У нас в регионе есть уникальные места, очень интересные локации.

- Ты проводишь туры только по Рязанской области?

- Конечно, нет. Организую фотопоездки на север. Со мной едут не только фотографы, но и люди которые снимают на смартфон. Наша цель - не просто сфотографировать, а увидеть своими глазами потаенные уголки. Мы выезжаем в глухую тайгу, где живем без света, моемся в бане, готовим еду на костре, топим печку. Это аутентичное путешествие в дикую природу. А еще мы проводим фотосъемку северного сияния.

Сначала со мной ездили рязанские фотографы, но чем дальше я стал продвигаться в интернете, тем больше людей стало замечать мои работы. Организация мероприятий и обучение позволили мне получать небольшой дополнительный доход. Стало приходить больше людей из других регионов - Московской, Владимирской, Тульской областей. У нас образовалась онлайн-тусовка. Потом меня пригласили поучаствовать в выставке «Душа России», посвященной церквям. Я как раз начинал с церквей, много снимал и заброшенные, и действующие рязанские храмы так, чтобы они красиво вписывались в пейзаж.

- Но твои снимки больше известны по кадрам аэростатов, чем церквей…

- С 2010 года я случайно попал в Федерацию воздухоплавания, и в 2014 году меня сделали ее официальным фотографом. Я снимаю любые их мероприятия, например, полет с Георгиевской лентой над городом 9 мая.

Красивые уголки есть и в Рязанской области. Фото: Олег БУЦКИЙ

«Рухнул с 50 метров на бетон и разбился»

- Ты одним из первых в городе стал снимать с высоты птичьего полета. Это аэростаты тебя вдохновили?

- С 2014 года в нашем регионе стала развиваться аэросъемка, начали появляться первые дроны. Я уже имел представление, как работать с воздуха, потому что снимал из корзины воздушного шара. Загорелся купить себе дрон, но выбор тогда был невелик. В конце 2015 года приобрел себе первый квадрокоптер, чтобы попробовать поснимать, набить руку. Но разбил его через 1,5 месяца после покупки. Это случилось на озере Старая Тишь недалко от Шумаши – сейчас там Рыбацкая деревня, а раньше была бетонная площадка. Снимал закат, чаек. Решил подлететь к птицам поближе. Одна из них врезалась в дрон и сломала винт. Аппарат рухнул прямо на бетон с высоты 50 метров и разбился. Починить его оказалось дороже, чем купить новый. Сначала я подумал – это знак, что мне не нужно снимать с коптера. Но через пару месяцев вернулся к теме. Купил дрон получше, и благополучно отлетал на нем пролетал полтора года. Потом постоянно обновлял квадрокоптеры. Сейчас у меня техника, на которой летаю уже три года. У него 3000 километров пробега и 225 часов налета. Общее количество вылетов - 1123. В перспективе буду его тоже менять.

Таинственная Мещера. Фото: Олег БУЦКИЙ.

- С дрона получаются красивые виды на разлив… Теперь ты снимаешь каждый разлив?

- Мало того, этой весной стараюсь снимать половодье каждый день, чтобы собрать хронологию. Моя цель – сопоставить графики подъема воды, которые предоставляют синоптики, и живые фотографии. Я хочу показать людям, как именно выглядит подъем воды, на такой-то конкретный уровень – шаг за шагом.

Со стороны редакции отметим, что фото и видео работы Олега Буцкого – это не только хорошая техникческая оснащенность, но и потрясающая работоспособность, упорство. Не многие из нас готовы ехать всю ночь, чтобы к рассвету оказаться за 200 километров от дома и снимать потрясающие по красоте кадры!