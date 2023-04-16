«Работай, а к сыну не подходи». Девушку с ребенком на руках заперли в частном доме в Рязани

Волонтеры забрали молодую маму с ребенком из больницы раньше эксплуататоров. Фото: vk.com/alternative.help

Движение «Альтернатива» рассказало историю 25-летней девушки Элины, которая с ребенком четырех месяцев отроду на руках приехала в Рязань и оказалась в ситуации, напоминающей трудовое рабство. Ее привлекло объявление о некоем благотворительном фонде, обещавшем помочь с любой проблемой, в том числе предоставить кров.

Волонтеры рассказали, что Элина жила в Нижнем Новгороде, но из-за «ряда трагичных ситуаций в семье» осталась без родственников и жилья. Поэтому она и решила позвонить в фонд.

6 ноября 2022 года Элину отвезли в частный дом на улице Старое Село в Рязани и объяснили, что она как минимум месяц должна готовить еду и убираться. С ее слов, у постояльцев-мужчин забирали документы и отправляли работать по различным заявкам, а деньги забирал руководитель «трудового дома».

«При этом в течение дня общение с сыном было ограничено его кормлением, все остальное время ребенок должен был быть в комнате, и подходить никому к нему не разрешалось, даже если он плакал», - пишут представители «Альтернативы».

Когда Элина попросила ее отпустить, один из «благодетелей» якобы предложил взамен вступить в сексуальную связь с ним и еще тремя мужчинами.

30 марта Элину с сыном положили в больницу, так как у ребенка стало плохо со здоровьем. Тогда-то женщина и смогла обратиться за помощью к волонтерам, которые 14 апреля, в день выписки, забрали ее в Москву быстрее эксплуататоров. В столице ее разместили в одном из дружественных движению приютов.

Писать заявление в полицию Элина отказалась, объясняя это тем, что сотрудники правоохранительных органов якобы «довольно частые гости этого дома» и, когда они кого-нибудь разыскивают, им свободно демонстрируют паспорта постояльцев. Как утверждают рассказчики, дом в Рязани - это лишь одна из точек целой сети.