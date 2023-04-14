Половодье в Рязани 2023: последний гидропост на Оке и стабильная Пра

На 14 апреля в Рязанской области по-прежнему действуют четыре лодочные переправы.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

14 апреля отмечено понижение уровня Оки на четырех из шести рязанских гидропостах. У областного центра река отступила за сутки на 18 сантиметров. Уровень реки составляет 489 сантиметров над нулевой отметкой.

Из-за улучшения ситуации и падения уровня Оки плавающий транспортер Тульского спасательного центра МЧС России завершил свою работу в нашем регионе. За две недели он совершил 80 рейсов и перевез порядка 2700 человек в отрезанные (и из отрезанных) сел Заокское и Коростово.

На гидропосту Половское Спасского района Ока понизилась за сутки на 20 сантиметров. Уровень нулевой отметки здесь превышен на 794 сантиметра. У Старой Рязани суточное понижение составило 18 сантиметров (583 см), у Копоново – 7 сантиметра (579 см).

Гидропост Касимова показал 0 – вода осталась ровно на том же уровне, что и днем ранее. Видимо, с 15 апреля здесь также начнется понижение. И лишь гидропост Елатьма зафиксировал повышение уровня Оки на 9 сантиметров. Нулевая отметка превышена на 546 сантиметров.

Помимо Елатьмы из всех гидрологических постов Рязанской области положительная динамика зафиксирована лишь в деревне Деулино на Пре – плюс 1 сантиметр за сутки. Нулевая отметка здесь превышена на 312 сантиметров. Второй гидропост на Пре (село Борисково) показал 0.

Самый большая суточная убыль воды зафиксирована на гидропосту Быково (Кораблинский район) на реке Проне – минус 67 сантиметров. Интересно, что днем ранее в Быково была зафиксирована неожиданная прибавка +16 сантиметров.

Мокша в Кадоме отступила за сутки на 16 сантиметров. Уровень нулевой отметки здесь превышен на 613 сантиметров.

На сегодняшний день в Рязанской области остаются подтопленными четыре низководных моста (Старожиловский район – 1, Спасский район – 2, Шиловский район-1), пять участков автодорог (Рязанский район – 2, Ермишинский район – 1, Спасский район – 2), а также 120 приусадебных участков (п. Борки, г. Рязань – 71, Рязанский район – 44, Кадомский район - 5). Водой отрезаны шесть населенных пунктов.

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