Площадь, пройденная огнем, составила 18 га: первый лесной пожар 2023 года ликвидировали в Рязанской области

Огонь перешел с полей на земли лесного фонда из-за пала сухой травы в Шиловском районе. Первый лесной пожар в Рязанской области - 2023. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый лесной пожар 2023 года ликвидировали в Рязанской области. По информации минприроды, возгорание произошло 13 апреля на территории Шиловского лесничества. Огонь перешел с полей на земли лесного фонда из-за пала сухой травы.

Тушили пожар 47 человек на 20 единицах техники.

«Площадь, пройденная огнем, составила 18 га. Тушение затруднялось сильными порывами ветра – на момент обнаружения средняя скорость ветра составляла 18 м/с», - говорится в сообщении минприроды.

Чиновники напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан штраф - от 15 до 30 тысяч рублей.

«Находясь в лесу, помните, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара даже от незначительного источника огня», - подчеркнули в ведомстве.