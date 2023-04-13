Рязанские школьницы рассказали всей России об уникальном проекте

Исследование юных ученых заняло более года. Фото из архива семьи Оришкевич.

Совместную научную работу об аистах девятилетние Арина Оришкевич и Вера Воробьева представили на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо». Их трудоемкое исследование заняло более года, а успешная презентация была высоко оценена авторитетной комиссией.

В планах победительниц — первое место в следующем научном конкурсе. Фото из архива семьи Оришкевич.

Несмотря на юный возраст девочек, это уже не первый опыт их участия в масштабных проектах. И не первый серьезный успех. В прошлом году они стали победителями Всероссийского детского конкурса «Первые шаги в науке» со своей работой о раскопках самолетов времен Великой Отечественной войны. На этот раз направление исследования определила набирающая обороты деятельность Рязанского Дома Белого Аиста.

Девочки не просто дружат — у них сложился крепкий творческий дуэт. Фото из архива семьи Оришкевич.

- Хочется, чтобы люди, узнав об этом проекте, стали больше помогать аистам. Эта редкая птица является частью нашей экосистемы. И если она исчезнет, то вся экосистема будет нарушена, - с твердым убеждением и научной формулировкой поясняет Арина.

Более года юные ученые работали над своим трудом. Под кураторством кандидата биологических наук, штатного орнитолога Рязанского Дома Белого Аиста Антона Барановского они тщательно изучали жизнь удивительных птиц. Девочки замеряли аистиные яйца в кладке, предварительно отработав манипуляции на куриных, помогали семейным аистам в строительстве гнезда, подкладывая подходящие ветки. Но наиболее интересным запомнилось исследование яиц на оплодотворенность посредством погружения их в воду.

Арина Оришкевич увлечена наукой с детских лет. Фото из архива семьи Оришкевич.

Кормление птиц, уход за ними, размножение, инкубацию будущего потомства – все эти этапы были изучены досконально. Особенно важные данные юные исследователи записывали в специальные блокноты. Арине также посчастливилось стать участницей выпуска лётных взрослых аистов, которые прежде находились на реабилитации в питомнике.

Со своим наставником Арина и Вера досконально изучили жизнь белых аистов. Фото из архива семьи Оришкевич.

В планах победительниц – развить начатый проект и добиться высшего результата на очередном Всероссийском детском научном конкурсе. Но более важной задачей юные рязаночки считают популяризацию уникального аистиного проекта, чтобы привлечь внимание многих людей к сохранению и увеличению популяции этой благородной птицы.