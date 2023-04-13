Отопление еще пригодится? Арктическое вторжение ждет Рязанскую область в ближайшие дни

Из-за грядущего похолодания отопление в Рязани решено не отключать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продолжительный период прекрасной погоды - теплой и без осадков - в первой половине апреля был связан с влиянием обширного антициклона на европейскую часть России. Однако Рязанскую область, как и другие регионы севернее низовьев Волги и Дона, в ближайшие дни ждет вторжение холодных арктических масс, хоть и недолгое. Их забросит в наши края циклонический вихрь с центром над Уралом и Сибирью, куда вернутся небольшие снегопады.

«Предстоящей ночью заморозки вернутся на восток Центрального района, на Северо-Запад и в Поволжье вплоть до Казани. А в выходные граница похолодания сместится еще на 1000 км к югу! В минус температура станет уходить даже в низовьях Волги и Дона», - говорится в прогнозе метеорологического центра «Фобос».

Метеорологи из рязанского филиала Росгидромета ожидают, что в ночь на субботу по области будет до -4. Днем же в Рязани Гидрометцентр России прогнозирует не выше +9.

Как на заседании правительства отмечала глава администрации Рязани Елена Сорокина, уже 14 апреля среднесуточная температура в Рязани будет +6, а 15 и 16 апреля ожидаются ночные заморозки при среднесуточном значении всего +4. Затем, если тепло вернется, по закону должно пройти как минимум пять дней со среднесуточной температурой +8, чтобы у горадминистрации были основания объявить об окончании отопительного сезона.

«И признаюсь, мы, конечно, следим за ситуацией у наших коллег... Так вот Подмосковье издало распоряжение об отключении отопления с 24 апреля, Москва - с 26-го апреля. А мы следим за среднесуточной температурой, - добавила Сорокина.

«Хорошо, когда есть четкая система координат, есть официальные данные от Росгидромета, есть правила, тогда следуем и исполняем, - согласился губернатор Павел Малков.

Так на уровень руководителей региона и города вновь вышла традиционная дискуссия, когда с первыми погожими деньками одни тут же начинают требовать отключить отопление, тогда как другие, памятуя о капризах погоды, призывают не торопиться (особенно когда дома маленькие дети и пожилые люди). В то же время принимающим решение чиновникам действительно следует помнить о последствиях скоропалительных решений: как, например, в Москве в мае 2017 года через 17 дней после остановки теплоснабжения его вновь пришлось запускать из-за аномального похолодания. А это не то же самое, что включить или выключить обогреватель - это дорогостоящий, требующий времени, сил многих людей и огромных мощностей процесс. В Рязани техническую возможность такого перезапуска специалисты и вовсе оценивают как околонулевую.