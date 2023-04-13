Если верить данным на ритуальных табличках, больше всего детей Рязанского дома ребенка умерло в 2005 году - восемь человек.

Марина, Полиночка, Александр, Виталий, Димочка, Ирина, Елена, Пелагея, Никита и еще 19 имен детей, захороненных на участке Рязанского дома ребенка Воскресенского кладбища. Всего 28 человек. Первое захоронение – в ноябре 1999 года, последнее – в марте 2021 года…

Участок Рязанского дома ребенка на Воскресенском кладбище. Осень 2022 года.

Видно, что за могилками ухаживают - мягкие игрушки новые, все украшено яркими пластмассовыми цветами. У каждого ангелочка (вместо фотографий изображены ангелы – Ред.) лежат печенье, конфеты и прочие сладости. Картина, которую КП-Рязань наблюдала на кладбище осенью прошлого года, мало чем отличается от нынешнего апреля.

Участок Рязанского дома ребенка на Воскресенском кладбище. Осень 2022 года.

Участок Рязанского дома ребенка на Воскресенском кладбище. Осень 2022 года.

Участок Рязанского дома ребенка на Воскресенском кладбище. Осень 2022 года.

- Конечно, ухаживаем за участком, и наши сотрудники, и от Дома ребенка приезжают, - рассказали в администрации кладбища, - где-то что-то подкрасим, что-то восстановим.

- Почему на участке, кроме детей еще захоронения?

- Там батюшка с матушкой похоронены. Священник окормлял детишек из Дома ребенка, и завещал похоронить его вместе с ними. Я считаю, правильно… А еще там парня недавно похоронили, машина сбила, но это уже по распоряжению из администрации города.

Участок Рязанского дома ребенка на Воскресенском кладбище. Апрель 2023 года.

Участок для захоронения умерших детей Рязанского дома ребенка. Апрель 2023 года.

С 1999 года на участке Рязанского дома ребенка похоронили 28 детей. Апрель 2023 года.

На могилки регулярно приносят сладости и игрушки. Участок для захоронения умерших детей Рязанского дома ребенка. Апрель 2023 года.

Как сообщил КП-Рязань заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, с 2013 по 2023 год умер всего один ребенок из воспитанников Рязанского дома ребенка, получавших паллиативную медицинскую помощь.

Вместе с тем, судя по ритуальным табличкам, с 2013 по 2023 здесь похоронены десять детей…

За участком ухаживают по мере сил и возможностей.

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Рядом могилы священника с супругой.

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По распоряжению администрации Рязани на участке Рязанского дома ребенка похоронили подростка, которого сбила машина.

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Участок для захоронения умерших детей Рязанского дома ребенка. Апрель 2023 года.

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