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Общество12 апреля 2023 7:00

Рязанская поэтесса Елена Корнеева: Мне близок по духу Владимир Высоцкий

Рязанская поэтесса Елена Корнеева рассказала о своем сборнике «Философия чувств»
Дарья ЧЕЛПАЧЕНКО
Рязанская поэтесса Елена Корнеева рассказала о своем сборнике «Философия чувств»

Рязанская поэтесса Елена Корнеева рассказала о своем сборнике «Философия чувств»

Накануне дня рождения рязанской поэтессы Елены Корнеевой мы провели с ней весеннее интервью, поговорив о творческих планах, современной поэзии и недавнем поэтическом сборнике.

Сборник стихотворений «Философия чувств» Елены Корнеевой вышел полтора года назад, его презентация состоялась в Центральной библиотеке Сасовского района. Но в наши дни книга заслуживает особого внимания читателей. Зарождая те ценности и мысли, которые так необходимы каждому из нас сегодня, поэзия Елены Корнеевой становится ответом на сложный вопрос: как перенастроить себя и найти мир и покой среди бушующего океана волнений XXI века.

Сборник стихотворений «Философия чувств» Елены Корнеевой вышел полтора года назад

Сборник стихотворений «Философия чувств» Елены Корнеевой вышел полтора года назад

«Мне всегда хочется удивлять»

- Елена, для кого предназначен ваш сборник «Философия чувств»?

- Прежде всего, для мыслящих людей, которым интересна поэзия, кто способен тонко чувствовать, кто любит жизнь. Для меня самой удивительно, что мои читатели – это и школьники, и бизнесмены, и педагоги, и люди творческих профессий, и ученые, и пенсионеры, да и возрастных рамок тут просто нет. А потому, мне всегда хочется удивлять, искать новые грани современной поэзии, изучать её удивительное воздействие на организм человека (гармонизирующее, восстанавливающее), достигать новых высот в своём творчестве.

- Когда погружаешься в чтение «Философии чувств» и многообразие тем, поднятых в сборнике, - от невесомой лирической любви до подобного грому откровения о предназначении человека - кажется, что это объемный труд, собравший все стихи за время вашей деятельности. Расскажите, за сколько лет был создан сборник?

- Сборник «Философия чувств» охватывает два года моей творческой жизни, вобрав в себя произведения за 2020-й и 2021-й годы. Это сложное время коронавирусной пандемии, которое проверило каждого из нас на прочность.

- Вы абсолютно точно чувствуете рифму и многообразие возможностей в структуре стиха. Как вы создаете столь разные произведения? Что для вас форма и содержание в стихотворении?

- Большинство моих стихов было создано в порыве вдохновения, поэтому они читаются на одном дыхании. А каждый раз это вдохновение разное. Это разное эмоциональное состояние, впечатления от событий, мысли, поэтому ритмика, динамика, структура стиха отличаются. Часть стихов я создавала как прочтения под музыкальную композицию, поэтому эти стихи полностью встроены в структуру этой музыки. Их ритмика и длина строки меняются вместе с музыкальной темой композиции. Для меня самой в любом стихотворении главное – смысл и чувства, которые оно пробуждает у читателя и слушателя. Например, если душа требует стихов в народном стиле, то это глубокая лирика, певучая, которую можно реализовать как песенный текст. Если это взрыв эмоций, некий вызов, то длина строки короче, слова ярче, резче, точнее, они будто «бьют в цель». Могу себе позволить эксперименты в стихосложении, но в большинстве случаев придерживаюсь классических норм и правил. Конечно, есть, как у любого профессионала, свои излюбленные приемы, по которым можно определить автора. Люблю глубокие философские стихи, смысл которых не лежит на поверхности.

с заместителем главы администрации Сасовского района Сергеем Усановым

с заместителем главы администрации Сасовского района Сергеем Усановым

Стихи и психофизиология

- Существуют ли поэты в современном времени или прошлом, чьи ценности и ориентиры в поэзии и в жизни близки вам по духу?

- Конечно, есть поэты, чьи стихи я очень люблю, кто мне действительно близок по духу и морально-нравственным позициям. Из современных авторов – это Наталья Ивановна Харлампьева, Елена Васильевна Слепцова, Татьяна Владимировна Житкова и Любовь Николаевна Красевская, кого я могу назвать своими друзьями. Самый близкий по духу из поэтов предыдущего поколения – это Владимир Высоцкий. Его чувства, харизма, прямолинейность очень импонируют мне в его произведениях. Особое трепетное отношение я испытываю к его балладам, которые сама реализовала в прочтениях под музыку.

- В сборнике встречается целый цикл произведений, посвященный настоящему патриотизму, силе и стойкости человека. Планируете ли вы развивать эту тему в своем творчестве в дальнейшем?

- В данный момент я начинаю воплощать новый масштабный поэтический проект, где будет задействован мой потенциал психофизиолога с двадцатилетним стажем работы, направленный на оздоровление нации. Надеюсь, некая интрига продержится недолго, потому что я собираюсь активно реализовываться в составе «Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников». Сейчас я формирую еще более мощный авторский сборник стихов патриотического характера, который должен выйти в свет в начале этого лета. Над ним уже трудится художник-иллюстратор Галина Грекова.

- Елена, вы - поэт, прозаик, автор песен, организатор множества международных поэтических проектов, автор более 12 сборников стихов. Подобная деятельность требует большой воли и, вместе с тем, ответственности перед читателем, слушателем. Скажите, возникали ли у вас сомнения в своих силах?

- Хочется вспомнить Международный фестиваль «Всемирные дни поэзии» под патронатом ЮНЕСКО, который я организовала и провела в 2016 году впервые в России. Тогда мне была вручена награда «Железная роза» журнала «Поэзия сегодня» президентом этого фестиваля Александром Навроцким со словами: «Железной женщине - железная роза». Скажу сразу, что я не трус, а трудоголик с неисправимым комплексом отличницы. Поэтому к любому процессу, ситуации, делу отношусь очень ответственно и стараюсь все предусмотреть до мелочей. Но самое главное - меня окружают и поддерживают единомышленники, моя команда, в том числе интереснейшие творческие личности и моя семья.

С директором Центральной библиотеки Сасовского района Татьяной Ромашкиной.

С директором Центральной библиотеки Сасовского района Татьяной Ромашкиной.

«Любите, шлифуйте талант, поддерживайте друг друга»

- Исходя из себя сегодняшней, находясь «здесь и сейчас», какое послание вы хотели бы передать поколению молодых авторов, которые только начинают свой большой путь?

- Каждый год это послание я адресую молодым, талантливым авторам-участникам проекта «Владеющий словом». Это послание можно вкратце обозначить так: любите, работайте над собой, шлифуйте свой талант, отводите время для творчества и того, что радует вашу душу, поддерживайте друг друга. Дружбу нельзя купить, а творческая дружба бесценна! Будьте собой, читайте произведения тех людей, кто интересен вам как личность, не бойтесь преград, ставьте перед собой масштабные цели и действуйте для их реализации.

КОНКРЕТНО

Елена Корнеева - практикующий психофизиолог, член «Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников», руководитель «Центра творческого развития и психофизиологической коррекции человека». Вместе с этим является поэтом, руководителем международного проекта «На одном языке», Всероссийского конкурса молодых поэтов «Владеющий словом», членом Союза писателей России. Творчество Корнеевой неоднократно было отмечено международными литературными премиями и наградами.

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ