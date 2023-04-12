Рязанская поэтесса Елена Корнеева: Мне близок по духу Владимир Высоцкий

Рязанская поэтесса Елена Корнеева рассказала о своем сборнике «Философия чувств»

Накануне дня рождения рязанской поэтессы Елены Корнеевой мы провели с ней весеннее интервью, поговорив о творческих планах, современной поэзии и недавнем поэтическом сборнике.

Сборник стихотворений «Философия чувств» Елены Корнеевой вышел полтора года назад, его презентация состоялась в Центральной библиотеке Сасовского района. Но в наши дни книга заслуживает особого внимания читателей. Зарождая те ценности и мысли, которые так необходимы каждому из нас сегодня, поэзия Елены Корнеевой становится ответом на сложный вопрос: как перенастроить себя и найти мир и покой среди бушующего океана волнений XXI века.

Сборник стихотворений «Философия чувств» Елены Корнеевой вышел полтора года назад

«Мне всегда хочется удивлять»

- Елена, для кого предназначен ваш сборник «Философия чувств»?

- Прежде всего, для мыслящих людей, которым интересна поэзия, кто способен тонко чувствовать, кто любит жизнь. Для меня самой удивительно, что мои читатели – это и школьники, и бизнесмены, и педагоги, и люди творческих профессий, и ученые, и пенсионеры, да и возрастных рамок тут просто нет. А потому, мне всегда хочется удивлять, искать новые грани современной поэзии, изучать её удивительное воздействие на организм человека (гармонизирующее, восстанавливающее), достигать новых высот в своём творчестве.

- Когда погружаешься в чтение «Философии чувств» и многообразие тем, поднятых в сборнике, - от невесомой лирической любви до подобного грому откровения о предназначении человека - кажется, что это объемный труд, собравший все стихи за время вашей деятельности. Расскажите, за сколько лет был создан сборник?

- Сборник «Философия чувств» охватывает два года моей творческой жизни, вобрав в себя произведения за 2020-й и 2021-й годы. Это сложное время коронавирусной пандемии, которое проверило каждого из нас на прочность.

- Вы абсолютно точно чувствуете рифму и многообразие возможностей в структуре стиха. Как вы создаете столь разные произведения? Что для вас форма и содержание в стихотворении?

- Большинство моих стихов было создано в порыве вдохновения, поэтому они читаются на одном дыхании. А каждый раз это вдохновение разное. Это разное эмоциональное состояние, впечатления от событий, мысли, поэтому ритмика, динамика, структура стиха отличаются. Часть стихов я создавала как прочтения под музыкальную композицию, поэтому эти стихи полностью встроены в структуру этой музыки. Их ритмика и длина строки меняются вместе с музыкальной темой композиции. Для меня самой в любом стихотворении главное – смысл и чувства, которые оно пробуждает у читателя и слушателя. Например, если душа требует стихов в народном стиле, то это глубокая лирика, певучая, которую можно реализовать как песенный текст. Если это взрыв эмоций, некий вызов, то длина строки короче, слова ярче, резче, точнее, они будто «бьют в цель». Могу себе позволить эксперименты в стихосложении, но в большинстве случаев придерживаюсь классических норм и правил. Конечно, есть, как у любого профессионала, свои излюбленные приемы, по которым можно определить автора. Люблю глубокие философские стихи, смысл которых не лежит на поверхности.

с заместителем главы администрации Сасовского района Сергеем Усановым

Стихи и психофизиология

- Существуют ли поэты в современном времени или прошлом, чьи ценности и ориентиры в поэзии и в жизни близки вам по духу?

- Конечно, есть поэты, чьи стихи я очень люблю, кто мне действительно близок по духу и морально-нравственным позициям. Из современных авторов – это Наталья Ивановна Харлампьева, Елена Васильевна Слепцова, Татьяна Владимировна Житкова и Любовь Николаевна Красевская, кого я могу назвать своими друзьями. Самый близкий по духу из поэтов предыдущего поколения – это Владимир Высоцкий. Его чувства, харизма, прямолинейность очень импонируют мне в его произведениях. Особое трепетное отношение я испытываю к его балладам, которые сама реализовала в прочтениях под музыку.

- В сборнике встречается целый цикл произведений, посвященный настоящему патриотизму, силе и стойкости человека. Планируете ли вы развивать эту тему в своем творчестве в дальнейшем?

- В данный момент я начинаю воплощать новый масштабный поэтический проект, где будет задействован мой потенциал психофизиолога с двадцатилетним стажем работы, направленный на оздоровление нации. Надеюсь, некая интрига продержится недолго, потому что я собираюсь активно реализовываться в составе «Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников». Сейчас я формирую еще более мощный авторский сборник стихов патриотического характера, который должен выйти в свет в начале этого лета. Над ним уже трудится художник-иллюстратор Галина Грекова.

- Елена, вы - поэт, прозаик, автор песен, организатор множества международных поэтических проектов, автор более 12 сборников стихов. Подобная деятельность требует большой воли и, вместе с тем, ответственности перед читателем, слушателем. Скажите, возникали ли у вас сомнения в своих силах?

- Хочется вспомнить Международный фестиваль «Всемирные дни поэзии» под патронатом ЮНЕСКО, который я организовала и провела в 2016 году впервые в России. Тогда мне была вручена награда «Железная роза» журнала «Поэзия сегодня» президентом этого фестиваля Александром Навроцким со словами: «Железной женщине - железная роза». Скажу сразу, что я не трус, а трудоголик с неисправимым комплексом отличницы. Поэтому к любому процессу, ситуации, делу отношусь очень ответственно и стараюсь все предусмотреть до мелочей. Но самое главное - меня окружают и поддерживают единомышленники, моя команда, в том числе интереснейшие творческие личности и моя семья.

С директором Центральной библиотеки Сасовского района Татьяной Ромашкиной.

«Любите, шлифуйте талант, поддерживайте друг друга»

- Исходя из себя сегодняшней, находясь «здесь и сейчас», какое послание вы хотели бы передать поколению молодых авторов, которые только начинают свой большой путь?

- Каждый год это послание я адресую молодым, талантливым авторам-участникам проекта «Владеющий словом». Это послание можно вкратце обозначить так: любите, работайте над собой, шлифуйте свой талант, отводите время для творчества и того, что радует вашу душу, поддерживайте друг друга. Дружбу нельзя купить, а творческая дружба бесценна! Будьте собой, читайте произведения тех людей, кто интересен вам как личность, не бойтесь преград, ставьте перед собой масштабные цели и действуйте для их реализации.

КОНКРЕТНО

Елена Корнеева - практикующий психофизиолог, член «Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников», руководитель «Центра творческого развития и психофизиологической коррекции человека». Вместе с этим является поэтом, руководителем международного проекта «На одном языке», Всероссийского конкурса молодых поэтов «Владеющий словом», членом Союза писателей России. Творчество Корнеевой неоднократно было отмечено международными литературными премиями и наградами.