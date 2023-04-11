Большая уборка Рязани: общегородские субботники, ежедневный порядок и круглосуточный выезд техники

В субботниках приняли участие сотрудники горадминистрации, включая главу. Фото: пресс-служба администрации Рязани

Ранняя весна порадовала рязанцев приветливым солнцем, щедрым разливом, молодой зеленой травой и первоцветами. Природа будто готовится встретить во всей красе светлый праздник Пасхи. Также и мы стараемся навести порядок в своих домах, на городских улицах.

1 апреля в Рязани стартовал традиционный месячник по благоустройству. После зимы работы накопилось немало - почистить скверы от прелой листвы и мусора, убрать с обочин пыль и грязь, привести в порядок остановки, пешеходные зоны, места отдыха. Собрав все силы и средства, городские власти стремятся оперативно навести порядок на улицах, чтобы все мы встретили теплые дни в чистом и уютном родном городе.

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Всем городом - на субботник

В минувшие выходные, 8 апреля, в Рязани прошел общегородской субботник. Во всех районах города наводили порядок сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных и коммерческих предприятий и просто неравнодушные жители. Эта большая уборка стала продолжением цикла субботников апрельского месячника по благоустройству.

Чистоту наводили в парках и скверах, во дворах и зеленых зонах, на дорогах, улицах и остановках.

В рамках субботника убрали скопившийся за зиму мусор, сухую поросль, ветки. Порядок наводили в «Читающем сквере» в поселке Недостоево, в парке Морской Славы, на улицах Костычева и Новаторов, в сквере на улице Качевской в поселке Строитель. Также субботники прошли в зеленой зоне от дома

41 корпус 2 по улице Высоковольтной до дома 81 корпус 1 по улице Шевченко и в зеленой зоне по улице Высоковольтной.

Для субботника выбрали территорию и рядом с СНТ «Нефтяник». Вооружившись граблями, мешками для мусора и перчатками, на работы вышли более 30 сотрудников МКУ «УДТ» и контрольно-аналитического управления, а также участников садового товарищества. В помощь ручному труду на субботнике работали четыре специализированных автомобиля.

Эта территория была сильно захламлена, так что пришлось вывозить не только мусор, но и старые автошины для дальнейшей утилизации.

Елена Сорокина посетила проблемную ярмарочную территорию на Новаторов и дала поручения по благоустройству площади. Фото: пресс-служба администрации Рязани Фото: Из материалов пресс-службы

«Подметание и мытье по графику. Круглосуточно»

Городская уборка проходит не только по выходным, но ведется ежедневно. Сотрудники Дирекции благоустройства каждый день вдоль обочин на проезжей части чистят смет и грунтовые наносы, при этом используется не только ручной труд, но и спецтехника.

Городские службы ведут и влажную уборку города. Так, на Московском шоссе рабочие помыли разделительное ограждение. Ежедневно бригады подметают тротуары городских улиц.

В преддверии праздников наводят порядок на муниципальных кладбищах, моют монументы и убирают прилегающие к памятникам территории.

Вместе с уборкой городские службы начали кампанию по озеленению. В сквере на Соборной высадили кустарник спиреи калинолистной, а в зеленой зоне у вокзала Рязань-2 подстригли туи.

На площади Новаторов теперь строго следят за нарушителями правил парковки. Фото: Из материалов пресс-службы

130 штрафов за парковку на газонах

Как известно, лучший способ жить в чистоте - это не сорить. Чтобы поддерживать порядок на городских улицах, мэрия усилила контроль за соблюдением правил благоустройства. В частности, в городе с наступлением весеннего сезона, ежедневно проводятся контрольные мероприятия.

Во всех районах проводят рейды, в которых выявляют нарушителей правил парковки на газонах. Сотрудники контрольно-аналитического управления администрации выезжают на места незаконных парковок и фиксируют нарушения. В отношении нарушителей составляют акты об административных правонарушениях. Так, на минувшей неделе в Рязани привлекли к ответственности 130 автолюбителей за парковку в зеленой зоне. Всего же с начала весны таких нарушителей выявили 245.

Одной из таких проблемных зон рязанцы считают территорию ярмарки на площади Новаторов. Нарушающие правила парковки автомобили изуродовали газон, регулярно развозят колесами грязь в округе.

5 апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина совместно с председателем Рязанской городской Думы Татьяной Панфиловой посетили эту проблемную зону. Мэр дала поручения комплексно обустроить площадку. При этом она отметила важность развития культуры торговли и сохранения мест для реализации продукции рязанских товаропроизводителей.

- Уже сейчас нужно упорядочить въезд на территорию, прекратить заезд транспортных средств на зеленую зону. Там, где газон сильно нарушен, нужно подсыпать грунт, разровнять его и засеять травой, - отметила Елена Сорокина.

Газон начали уже благоустраивать - высадили кусты спиреи, частично огородили. Для соблюдения порядка здесь будут регулярно проводить рейды.

КОНКРЕТНО

Месячник по благоустройству продлится до майских праздников. Следующей общегородской субботник пройдет 15 апреля, и каждый житель Рязани может к нему присоединиться, чтобы всем вместе сделать город чистым и красивым.