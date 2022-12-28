Тарифы карты «Умка» в Рязани с 1 января 2023 года.

С 1 января 2023 года в Рязани на 5% вырастет стоимость проездных билетов карты «Умка», в том числе для льготников. Депутаты уже внесли соответствующие изменения в решение Рязанской городской Думы:

Тарифы карты «Умка» на 2023 год

Карта «Умка» в Рязани: сколько стоит транспортная карта «Студенческая» с 1 января 2023:

- для студентов-очников — 746 рублей;

- для студенческих семей, имеющих детей, где оба супруга – студенты-очники — 335 рублей;

- для студентов, являющихся членами многодетных неполных семей — 335 рублей;

- для студентов, являющихся членами малообеспеченных семей — 335 рублей.

Карта «Умка» в Рязани: сколько стоит транспортная карта «Школьная» с 1 января 2023:

- для учащихся в школах Рязани — 422 рубля;

- для школьников Рязани из малообеспеченных семей — 176 рублей.

Карта «Умка» в Рязани: сколько стоит транспортная карта «Льготная» с 1 января 2023:

- для пенсионеров, зарегистрированных в Рязани и Солотче карта «Льготная» будет стоить 427 рублей;

- для одного родителя из многодетной семьи, зарегистрированного в Рязани — 427 рублей;

- для вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, зарегистрированных в Рязани — 427 рублей.

Единый проездной билет «Умка» для рязанцев в автобусах и троллейбусах УРТ будет стоить 1500 рублей.