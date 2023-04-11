Стало известно, когда в Рязани отключат отопление в апреле 2023 года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

11 апреля на заседании регионального правительства глава администрации города Елена Сорокина, отвечая на вопрос губернатора, объяснила, когда в Рязани отключат отопление. Мол, часть жителей ратуют за скорейшее отключение, часть – против.

- Здесь лучше всего действовать по закону, он всем известен. Следующий день за пятидневкой, когда среднесуточная температура установится на уровне +8 градусов. РМПТС заключило договор с Росгидрометом и получает справки о среднесуточной температуре: 10, 11, 12, 13 апреля - выше +8 градусов, но 14-го апреля среднесуточная температура будет +6, а затем 15 и 16 апреля ожидаются отрицательные ночные температуры, среднесуточная температура +4, - сказала Елена Сорокина.

По словам чиновницы, начиная с понедельника, 17 апреля, в мэрии и РМПТС снова будут отсчитывать среднесуточную температуру.

- И признаюсь, мы, конечно, следим за ситуацией у наших коллег... Так вот Подмосковье издало распоряжение об отключении отопления с 24 апреля, Москва - с 26-го апреля. А мы следим за среднесуточной температурой, - добавила Сорокина.

- Хорошо, когда есть четкая система координат, есть официальные данные от Росгидромета, есть правила, тогда следуем и исполняем, - согласился губернатор Павел Малков.