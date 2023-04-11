Праздник в китайском стиле от HAVAL: розыгрыш призов, каллиграфия и экзотические угощения

Праздник в автосалоне HAVAL собрал сотни гостей.

Загадочные иероглифы, китайские фонарики, пряная кухня – это и многое другое интересное из китайской культуры ждало посетителей дилерского центра HAVAL на Московском шоссе 8 апреля. В субботний вечер здесь, в обновленном и стилизованном интерьере автосалона, прошло уникальное семейное мероприятие. Посетители смогли поближе познакомиться с традициями Поднебесной и открыть для себя много нового и увлекательного.

«Бренд, который опережает время»

На тематический праздник собрались и постоянные клиенты салона, и те, кто только задумывается о приобретении автомобиля HAVAL, а также просто неравнодушные к восточной культуре рязанцы.

На площадке около дилерского центра звучала музыка, гостям предлагались угощения от партнеров мероприятия. Пришедшие с удовольствием пробовали разнообразные напитки от выездного лимонад-бара, ели палочками блюда китайской кухни, приготовленные под открытым небом на воке.

Официальный старт празднику дал своим приветственным словом исполнительный директор дилерского центра HAVAL Игорь Ежов.

- Добро пожаловать в наш новый дилерский центр! Мы полностью обновились и работаем по новым стандартам. Сегодня я был приятно удивлен видеть на парковке столько автомобилей HAVAL, на которых к нам приехали гости. Я очень рад, что наша семья HAVAL растет с каждым днем. HAVAL – это бренд, который всегда опережает время!

В уютном современном салоне гости могли подробнее познакомиться с модельным рядом автомобилей HAVAL. В празднично оформленной зоне были представлены торжественно черные, украшенные иероглифами, HAVAL Dargo X, F7X, F7, Jolion.

Гости с интересом изучали интерьер салонов, садились за руль, знакомились с преимуществами той или иной модели. Ведущий рассказывал о ключевых особенностях автомобилей этого китайского бренда. Особого внимания заслуживает трансмиссия этих машин. В каждом автомобиле установлена семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Китайская культура завоевывает сердца рязанцев.

Выиграть в «Мафию» скидку на 300 тысяч

Во время мероприятия гости поближе познакомились с китайской культурой. Учитель Вэй из рязанского госуниверситета продемонстрировал китайскую каллиграфию, и обучил нескольким простым иероглифам. Желающие смогли попробовать свои способности в этом искусстве, и узнать, как пишется интересующее их слово на китайском языке.

Любители порисовать, в основном – дети, весело проводили время в зоне картин по номерам. В конце мероприятия в дилерском центре представили огромную коллективную работу, на которой изображен китайский автомобиль HAVAL.

В центре зала, за длинным столом желающие приняли участие в игре «Мафия». Победители получили приз – скидку в 300 тысяч рублей на покупку нового автомобиля HAVAL. В этот вечер гости участвовали также в лотерее. В конце вечера определились счастливые обладатели ценных призов – скидок на услуги по обслуживанию автомобиля в дилерском центре.

Словом, каждый нашел на этом китайском празднике что-то по душе, и смог поближе познакомиться с новой для себя культурой.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владелец автомобиля HAVAL Алексей:

- Три года я владею автомобилем HAVAL F7. Могу сказать, что машина достойная. Китайцы быстро набирают обороты. Думаю, еще несколько лет и они обгонят европейцев.

Семейная пара Андрей и Ольга:

- Мы сегодня приехали всей семьей – взяли ребенка. У нас уже два с лишним года автомобиль HAVAL F7. Нас полностью устраивает машина, и менять ее пока не планируем. Сегодняшнее мероприятие нам всем очень понравилось – особенно китайская кухня!

HAVAL АВТОИМПОРТ

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