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Общество11 апреля 2023 13:56

Мужские танцы в юбках с элементами стриптиза и травести-шоу. Рязанки задарили актеров из «Служанок» Виктюка цветами

Рязанки задарили актеров из «Служанок» Романа Виктюка цветами
Анастасия КУДРЯШОВА
Рязанки задарили актеров из «Служанок» Виктюка цветами

Рязанки задарили актеров из «Служанок» Виктюка цветами

9 апреля на сцене Рязанской филармонии, вопреки предшествующим протестам, при полном аншлаге состоялся показ спектакля «Служанки» Театра Романа Виктюка.

К Филармонии стекались желающие посмотреть спектакль, и митингующих не было.

К Филармонии стекались желающие посмотреть спектакль, и митингующих не было.

Четверо в юбках

Знаменитая скандальная постановка, покорившая весь мир, далеко не первый раз добралась до Рязани, и традиционно встретила некоторое сопротивление со стороны недовольных жителей. Так, несколько раз перед Филармонией проходили одиночные пикеты, а в интернете создали петицию к губернатору с просьбой отметить спектакль из-за ЛГБТ-пропаганды. Примечательно, что в день показа митингующих с плакатами на крыльце Филармонии не наблюдалось. Зато выстроилась такая длинная очередь желающих увидеть спектакль, что контролеры едва успевали проверять билеты при входе.

Еще до третьего звонка в зале почти не осталось свободных мест. Зрители послушно заняли места, нервно посмеиваясь в предвкушении яркого зрелища. Оглянувшись по сторонам, мы с удивлением обнаружили, что попали в «женское царство». Редкие мужчины неуверенно выглядывали из этого «цветника». А чего еще ожидать от гендерного состава публики, когда в спектакле все четыре актера – мужчины, да еще и в юбках?

Свободных мест в зале почти не было.

Свободных мест в зале почти не было.

Голос покойного Романа Виктюка попросил зрителей выключить «дорогие игрушки». Свет приглушили, воцарилась тишина. И высокое драматическое искусство в прямом смысле стало проникать в зал. Медленно двигаясь между зрительскими рядами к сцене проследовал первый актер Иван Никульча, исполняющий роль Месье. Его выразительные жесты, хореография, длинные паузы сменились резкими громкими звуками, светом, танцем. Этот сильнейший прием Виктюка моментально переместил рязанцев к подмосткам мировых театров, принимавших этот знаменитый спектакль с более 30-летней историей. Вступление наполнилось яркими танцевальными номерами в исполнении четырех атлетически сложенных актеров-танцовщиков. В начале спектакля с голым торсом, в юбках, с гримом в японских театральных традициях они общались исключительно на языке танца. Спустя пять минут после начала спектакля из зала начали выходить зрители с первых рядов. Движение в зале продолжалось на протяжении всего спектакля.

Вновь раздался голос Виктюка и сообщил, что в этом спектакле, по желанию самого драматурга Жана Жене, все роли должны играть именно мужчины. И если сначала женские роли в нарочито мужском исполнении смотрелись странно, то к середине спектакля уже казалось, что так и должно быть.

Балетный станок на сцене сыграл свою роль.

Балетный станок на сцене сыграл свою роль.

Кордебалет на десерт

В театре Романа Виктюка этот спектакль называют «театральным ритуалом», и это определение полностью соответствует действу на сцене. Сюжет пьесы прост, но его исполнение кажется даже глубже, чем мог бы предположить сам драматург. Две сестры Соланж (актер Дмитрий Бозин) и Клер (актер Станислав Мотырев) служат в доме у Мадам (актер Никита Беляков). Служанки завидуют красоте и богатству своей хозяйки. Они передразнивают Мадам, без спроса примеряют ее наряды, но однажды заходят слишком далеко. Они пишут анонимку в полицию на любовника своей хозяйки - Месье, чтобы посадить его в тюрьму. А от Мадам, виня во всех своих несчастьях, хотят избавиться. Этот нехитрый сюжет растянулся на два часа без антракта, заставив зрителей, а точнее зрительниц, завороженно смотреть на сцену.

В финале актеры исполнили танцевальные номера.

В финале актеры исполнили танцевальные номера.

Когда казалось бы этот карнавал подошел к концу, зрителей ожидал сюрприз. Финал спектакля превратился в отдельное варьете. Зрительницы несколько раз вставали, восторженно аплодируя, но шоу продолжалось новыми танцевальными номерами. На десерт театр подготовил номера с провокационными движениями танцоров, элементами стриптиза, травести-шоу. Зрительницы не унимались и сбежались к сцене. Они задаривали актеров букетами цветов, и даже умудрялись уговорить на сэлфи.

Культура: театр