Мужские танцы в юбках с элементами стриптиза и травести-шоу. Рязанки задарили актеров из «Служанок» Виктюка цветами

Рязанки задарили актеров из «Служанок» Виктюка цветами

9 апреля на сцене Рязанской филармонии, вопреки предшествующим протестам, при полном аншлаге состоялся показ спектакля «Служанки» Театра Романа Виктюка.

К Филармонии стекались желающие посмотреть спектакль, и митингующих не было.

Четверо в юбках

Знаменитая скандальная постановка, покорившая весь мир, далеко не первый раз добралась до Рязани, и традиционно встретила некоторое сопротивление со стороны недовольных жителей. Так, несколько раз перед Филармонией проходили одиночные пикеты, а в интернете создали петицию к губернатору с просьбой отметить спектакль из-за ЛГБТ-пропаганды. Примечательно, что в день показа митингующих с плакатами на крыльце Филармонии не наблюдалось. Зато выстроилась такая длинная очередь желающих увидеть спектакль, что контролеры едва успевали проверять билеты при входе.

Еще до третьего звонка в зале почти не осталось свободных мест. Зрители послушно заняли места, нервно посмеиваясь в предвкушении яркого зрелища. Оглянувшись по сторонам, мы с удивлением обнаружили, что попали в «женское царство». Редкие мужчины неуверенно выглядывали из этого «цветника». А чего еще ожидать от гендерного состава публики, когда в спектакле все четыре актера – мужчины, да еще и в юбках?

Свободных мест в зале почти не было.

Голос покойного Романа Виктюка попросил зрителей выключить «дорогие игрушки». Свет приглушили, воцарилась тишина. И высокое драматическое искусство в прямом смысле стало проникать в зал. Медленно двигаясь между зрительскими рядами к сцене проследовал первый актер Иван Никульча, исполняющий роль Месье. Его выразительные жесты, хореография, длинные паузы сменились резкими громкими звуками, светом, танцем. Этот сильнейший прием Виктюка моментально переместил рязанцев к подмосткам мировых театров, принимавших этот знаменитый спектакль с более 30-летней историей. Вступление наполнилось яркими танцевальными номерами в исполнении четырех атлетически сложенных актеров-танцовщиков. В начале спектакля с голым торсом, в юбках, с гримом в японских театральных традициях они общались исключительно на языке танца. Спустя пять минут после начала спектакля из зала начали выходить зрители с первых рядов. Движение в зале продолжалось на протяжении всего спектакля.

Вновь раздался голос Виктюка и сообщил, что в этом спектакле, по желанию самого драматурга Жана Жене, все роли должны играть именно мужчины. И если сначала женские роли в нарочито мужском исполнении смотрелись странно, то к середине спектакля уже казалось, что так и должно быть.

Балетный станок на сцене сыграл свою роль.

Кордебалет на десерт

В театре Романа Виктюка этот спектакль называют «театральным ритуалом», и это определение полностью соответствует действу на сцене. Сюжет пьесы прост, но его исполнение кажется даже глубже, чем мог бы предположить сам драматург. Две сестры Соланж (актер Дмитрий Бозин) и Клер (актер Станислав Мотырев) служат в доме у Мадам (актер Никита Беляков). Служанки завидуют красоте и богатству своей хозяйки. Они передразнивают Мадам, без спроса примеряют ее наряды, но однажды заходят слишком далеко. Они пишут анонимку в полицию на любовника своей хозяйки - Месье, чтобы посадить его в тюрьму. А от Мадам, виня во всех своих несчастьях, хотят избавиться. Этот нехитрый сюжет растянулся на два часа без антракта, заставив зрителей, а точнее зрительниц, завороженно смотреть на сцену.

В финале актеры исполнили танцевальные номера.

Когда казалось бы этот карнавал подошел к концу, зрителей ожидал сюрприз. Финал спектакля превратился в отдельное варьете. Зрительницы несколько раз вставали, восторженно аплодируя, но шоу продолжалось новыми танцевальными номерами. На десерт театр подготовил номера с провокационными движениями танцоров, элементами стриптиза, травести-шоу. Зрительницы не унимались и сбежались к сцене. Они задаривали актеров букетами цветов, и даже умудрялись уговорить на сэлфи.