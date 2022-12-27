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Общество27 декабря 2022 13:43

Смогут ли в Рязани ужиться вместе птицы и люди

По мнению главного ученого Окского заповедника Виктора Иванчева, в Рязани должно создаваться больше островков безопасности для пернатых
Источник:kp.ru
Если птицы облюбовали парковую зону, значит, условия для них благоприятны.

Если птицы облюбовали парковую зону, значит, условия для них благоприятны.

Пока на берегах Пры численность лесных жителей прирастает, сохранение биоразнообразия пернатых в областном центре требует создания охраняемых территорий. Как найти здоровый баланс между интересами человека и сохранением популяций птиц, и где в Рязани можно было бы создать новые зеленые зоны – об этом с нашей редакцией поделился мнением заместитель директора Окского Биосферного заповедника Виктор Иванчев.

Водоплавающих птиц в городе нужно охранять от собак и людей

Прежде всего, ученый отметил, что биотопы, нуждающиеся в охране, в защите биоразнообразия, можно найти даже в самом областном центре.

- Рязань, конечно, не заповедник, но и здесь есть интересные места для ученого. Например, центральный парк культуры и отдыха. Парк очень интересный, там есть многолетние деревья, дубы двухсотлетние, его бы вычистить, окультурить. Я вот, например, двухсотлетних лесов никогда не видел, а здесь – пожалуйста. С другой стороны, если расчищать пруд около парка, убрать всю растительность – не будет питания для водоплавающих птиц. Другой пример - в Дашково-Песочне есть зимовка уток. Необходимые для них условия – нужна только вода и пища. Но возникают проблемы: требуются вложения, нужна охрана. Ведь кто-то начинает даже уток для пищи ловить, кто-то собак на водоплавающих птицах тренирует.

Новый парк поможет преумножить число редких птиц

В последние годы в Рязани ведутся дискуссии о рекультивации бывших промышленных зон и превращении их в парки, и зоны жилищного строительства. Из актуальных на сегодня – площадка бывшего шпалопропиточного завода, примыкающая к Оке – естественной среде обитания многочисленных пернатых.

- Вообще, наличие промышленной зоны между центром города и Окой, на мой взгляд, нонсенс. Преобразование этой территории в парк, даже совмещенный с жилой застройкой,- это, безусловно, позитивный процесс, – отмечает Виктор Иванчев. - Этот новый зеленый очаг создаст хорошие условия для ночевки птиц, для сокрытия от непогоды, от хищников. Зеленые островки в городе – это очень хорошо. Тем более рядом с рекой, в местах проживания водоплавающих и околоводных птиц. Луковский лес, кстати, тоже можно было бы расчистить, убрать больные деревья, посадить что-то дополнительно, создать аллеи.

Заместитель директора Окского Биосферного заповедника Виктор Иванчев.

Заместитель директора Окского Биосферного заповедника Виктор Иванчев.

Можно добавить, что Луковский лес – очень популярное в прошлом место отдыха горожан. Еще лет 50 назад в выходные дни от пристани у Кремля до леса курсировали катера, перевозившие отдыхающих. Там можно было искупаться, позагорать, посмотреть на соревнования рязанских гребцов и гонки на моторках. Потенциал Луковского леса как зоны отдыха, однозначно, неплохой. Он может стать своеобразным вторым Лесопарком со своими особенностями и преимуществами.

Здесь же, по мнению ученого, можно с успехом воссоздавать популяции редких видов птиц. Потенциал территории к этому располагает.

- К примеру, аисты, - вновь защищает птиц Виктор Павлович, - они у нас на краю ареала. Первые гнездящиеся пары обосновались только в 1998 году. Аист никак не нарастит мощность, пока не создастся популяционного резерва. В последнее время ситуация меняется, появляются новые гнезда. Большие усилия к этому прилагает Рязанский дом белого аиста. Но в новом парке можно значительно масштабировать эту инициативу. Биотоп Борковского затона очень подходящий для околоводных птиц. Здесь можно создать настоящий эко-просветительский центр, посвященный аистам.

Главное, по мнению Виктора Иванчева – не навредить. Если появились поселения птиц, надо действовать аккуратно. Пернатые живут там, где для них существуют благоприятные условия. Внезапно условия могут быть нарушены и птицы улетят. Все это очень непросто.

- Бездумного отношения к себе природа не прощает, - предостерегает ученый. - Главное, чтобы освоение некогда промышленных территорий происходило с учетом мнения специалистов, в том числе – профессионалов, специализирующихся на охране природы, защите флоры и фауны.

При таком подходе территория вокруг бывшего шпалозавода может стать уникальным местом, где интересы человека и создание благоприятных условий для птиц не будут противоречить друг другу.

Общество: ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК