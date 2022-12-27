Смогут ли в Рязани ужиться вместе птицы и люди

Если птицы облюбовали парковую зону, значит, условия для них благоприятны.

Пока на берегах Пры численность лесных жителей прирастает, сохранение биоразнообразия пернатых в областном центре требует создания охраняемых территорий. Как найти здоровый баланс между интересами человека и сохранением популяций птиц, и где в Рязани можно было бы создать новые зеленые зоны – об этом с нашей редакцией поделился мнением заместитель директора Окского Биосферного заповедника Виктор Иванчев.

Водоплавающих птиц в городе нужно охранять от собак и людей

Прежде всего, ученый отметил, что биотопы, нуждающиеся в охране, в защите биоразнообразия, можно найти даже в самом областном центре.

- Рязань, конечно, не заповедник, но и здесь есть интересные места для ученого. Например, центральный парк культуры и отдыха. Парк очень интересный, там есть многолетние деревья, дубы двухсотлетние, его бы вычистить, окультурить. Я вот, например, двухсотлетних лесов никогда не видел, а здесь – пожалуйста. С другой стороны, если расчищать пруд около парка, убрать всю растительность – не будет питания для водоплавающих птиц. Другой пример - в Дашково-Песочне есть зимовка уток. Необходимые для них условия – нужна только вода и пища. Но возникают проблемы: требуются вложения, нужна охрана. Ведь кто-то начинает даже уток для пищи ловить, кто-то собак на водоплавающих птицах тренирует.

Новый парк поможет преумножить число редких птиц

В последние годы в Рязани ведутся дискуссии о рекультивации бывших промышленных зон и превращении их в парки, и зоны жилищного строительства. Из актуальных на сегодня – площадка бывшего шпалопропиточного завода, примыкающая к Оке – естественной среде обитания многочисленных пернатых.

- Вообще, наличие промышленной зоны между центром города и Окой, на мой взгляд, нонсенс. Преобразование этой территории в парк, даже совмещенный с жилой застройкой,- это, безусловно, позитивный процесс, – отмечает Виктор Иванчев. - Этот новый зеленый очаг создаст хорошие условия для ночевки птиц, для сокрытия от непогоды, от хищников. Зеленые островки в городе – это очень хорошо. Тем более рядом с рекой, в местах проживания водоплавающих и околоводных птиц. Луковский лес, кстати, тоже можно было бы расчистить, убрать больные деревья, посадить что-то дополнительно, создать аллеи.

Заместитель директора Окского Биосферного заповедника Виктор Иванчев.

Можно добавить, что Луковский лес – очень популярное в прошлом место отдыха горожан. Еще лет 50 назад в выходные дни от пристани у Кремля до леса курсировали катера, перевозившие отдыхающих. Там можно было искупаться, позагорать, посмотреть на соревнования рязанских гребцов и гонки на моторках. Потенциал Луковского леса как зоны отдыха, однозначно, неплохой. Он может стать своеобразным вторым Лесопарком со своими особенностями и преимуществами.

Здесь же, по мнению ученого, можно с успехом воссоздавать популяции редких видов птиц. Потенциал территории к этому располагает.

- К примеру, аисты, - вновь защищает птиц Виктор Павлович, - они у нас на краю ареала. Первые гнездящиеся пары обосновались только в 1998 году. Аист никак не нарастит мощность, пока не создастся популяционного резерва. В последнее время ситуация меняется, появляются новые гнезда. Большие усилия к этому прилагает Рязанский дом белого аиста. Но в новом парке можно значительно масштабировать эту инициативу. Биотоп Борковского затона очень подходящий для околоводных птиц. Здесь можно создать настоящий эко-просветительский центр, посвященный аистам.

Главное, по мнению Виктора Иванчева – не навредить. Если появились поселения птиц, надо действовать аккуратно. Пернатые живут там, где для них существуют благоприятные условия. Внезапно условия могут быть нарушены и птицы улетят. Все это очень непросто.

- Бездумного отношения к себе природа не прощает, - предостерегает ученый. - Главное, чтобы освоение некогда промышленных территорий происходило с учетом мнения специалистов, в том числе – профессионалов, специализирующихся на охране природы, защите флоры и фауны.

При таком подходе территория вокруг бывшего шпалозавода может стать уникальным местом, где интересы человека и создание благоприятных условий для птиц не будут противоречить друг другу.