Половодье в Рязани 2023: в Касимове пик еще впереди, на гидропостах Пры абсолютно одинаковый уровень

Половодье у Рязани привлекает сотни отдыхающих. Большая вода - самая настоящая достопримечательность.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

9 апреля отмечено понижение уровня Оки на двух рязанских гидропостах. У областного центра река отступила за сутки на 10 сантиметров. Уровень реки составляет 571 сантиметр над нулевой отметкой. У села Половское Спасского района река понизилась на 6 сантиметров – уровень составляет 871 сантиметр над нулевой отметкой.

На остальных четырех рязанских гидропостах, находящихся ниже по течению Оки, подъем по-прежнему продолжается. Наибольшим суточным приростом отметились гидропосты Касимова и Елатьмы – плюс 10 и 12 сантиметров соответственно (уровень над нулевой отметкой гидропоста 598 и 489 см).

В Спасском районе второй день над разливом парят тепловые аэростаты.

К отрицательной динамике перешла Мокша. В Сасовском районе минус 5 сантиметров за сутки, в Кадоме – минус 4 (уровень над нулевой отметкой 631 и 660 см).

Единственная река Рязанской области, продолжающая планомерное повышение, – Пра. На гидропосту у деревни Деулино она повысилась на 2 сантиметра, в селе Борисково – на 4 сантиметра. Интересно, что уровень над нулевой отметкой гидропоста в обоих случаях превышен ровно на 306 сантиметров.

На всех остальных реках региона наблюдается отрицательная динамика. Они постепенно входят в свои берега.

Новых подтоплений за сутки не зарегистрировано, впрочем, высвобождения из водного плена мостов, дорог и приусадебных участков тоже не произошло.

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