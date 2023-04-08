Половодье в Рязани 2023: в Спасском районе над разливом замечены тепловые аэростаты

Два рязанских воздушных шара совершили полет над разливом.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

8 апреля отмечено понижение уровня Оки на двух рязанских гидропостах. У областного центра река отступила за сутки на 7 сантиметров. Уровень реки составляет 581 сантиметр над нулевой отметкой. У села Половское Спасского района река понизилась на 2 сантиметра – уровень составляет 877 сантиметров над нулевой отметкой.

На остальных четырех рязанских гидропостах, находящихся ниже по течению Оки, подъем по-прежнему продолжается. Наибольшим суточным приростом отметились гидропосты Касимова и Елатьмы – плюс 15 и 13 сантиметров соответственно.

В Спасском районе над разливом были замечены тепловые аэростаты. Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области открыла сезон 2023 года.

Достигла своего пика днем ранее и Мокша. В Кадоме на реке зафиксировано падение на 3 сантиметра, в Сасовском районе – уровень остался неизменным. На первом гидропосту нулевая отметка превышена на 664 сантиметра, на втором – на 636 сантиметров.

А вот Пра, питающаяся влагой мещерских болот, продолжает размеренный подъем. Плюс 5 сантиметров в Борискове и плюс 1 у деревни Деулино. Нулевая отметка превышена более чем на три метра.

Поднявшаяся днем ранее на 11 сантиметров у села Троица Кораблинского района Ранова пока держится на том же уровне. Нулевая отметка гидропоста здесь превышена на 593 сантиметра.

Новых подтоплений за сутки не зарегистрировано, впрочем, высвобождения из водного плена мостов, дорог и приусадебных участков тоже не произошло.

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