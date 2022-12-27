Продукция аккумуляторного завода «Тангстоун» завоевывает не только Россию, но и зарубежье

Производство аккумуляторов ведется на современном оборудовании ведущих мировых производителей.

В 2004 году в Рязани открылся аккумуляторный завод «Тангстоун». Название пришло на берега Оки из Англии вместе с оборудованием закрывающегося старинного предприятия Tungstone Batteries. Это один из первых в мире заводов по производству свинцово-кислотных аккумуляторов, основанный в 1908 году.

Вольфрамовый камень

Началось все с обычного типографского работника Уолтера Хэддона, который решил окунуться в предпринимательство, успешно открыв свой полиграфический цех.

Дальше произошла цепочка событий, повлиявших на развитие всей электротехнической промышленности. Перед Первой мировой войной Хэддон познакомился с выдающимся румынским инженером Джорджем Константинеско, и запатентовал в соавторстве с ученым несколько методов передачи механической энергии за счет упругости жидкостей. В середине 1920-х годов завод начал производить аккумуляторы под брендом Tungstone и уже в 1926 году завод стал выпускать около 20 тысяч сухозаряженных батарей в год для автомобилей, танков и катеров. Еще через год Tungstone - один из первых в мире - запустил в производство залитые батареи.

Скачок из неизвестности в ТОП лучших

Но вернемся в Рязань. Основным направлением аккумуляторного завода «Тангстоун» стал выпуск автомобильных батарей для запуска двигателей. Но не все пошло гладко, были ряд проблем, и в компании это признают.

На территории завода более 3,5 Га расположены промышленные здания, а также вся необходимая инженерно-логистическая инфраструктура.

- На тот момент качество продукции было невысоким, оборудование очень старое, на предприятии не было опытных специалистов, а сотрудники прежнего владельца не активно занимались продвижением, - рассказывает генеральный директор Рязанского аккумуляторного завода Юрий Васильев.

Изменилось все в 2012 году, с приходом нового собственника - московской инжиниринговой компании «Акку-Фертриб». На протяжении десятков лет она является лидером рынка России и стран СНГ по продаже промышленных аккумуляторов для всех областей применения. Кроме того, компания ведет большое количество инженерных проектов в сфере энергетики, где применяются аккумуляторы.

- С их приходом на заводе Тангстоун изменилась вся система работы. Предприятие запустило производство по нескольким самостоятельным направлениям: стартерные батареи, промышленные свинцовые аккумуляторы, - продолжает Юрий Васильев. - Создали конструкторский и технологический отделы, для работы в которых привлекли опытных и молодых специалистов из рязанских вузов.

Сегодня на предприятии работает более 400 человек. Завод быстро стал набирать обороты. Благодаря активному развитию, из никому неизвестного предприятия Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» превратился в перспективного игрока российского рынка аккумуляторов. С ним стали считаться, не только отечественные, но и зарубежные производители. По версии аналитического агентства «Автостат», завод «Тангстоун» входит в Топ-5 крупнейших производителей аккумуляторных батарей в России.

С 2013 года Завод является постоянным поставщиком конвейера КАМАЗ, ведутся так же поставки стартерных грузовых аккумуляторов на конвейеры МАЗ и НЕФАЗ.

Наращивание мощностей и увеличение выручки

Завод выпускает стартерные АКБ под зарегистрированными торговыми марками «Gladiator», «Sputnik», «Contact» и, конечно, «Tungstone». А также промышленные аккумуляторные батареи Stark и «Штарк».

В течение десяти лет выручка завода увеличилась в десять раз.

Активное продвижение промышленных аккумуляторов позволило заводу стать серьезным экспортером не только в ближнем, но и дальнем зарубежье. Рязанские аккумуляторы активно закупают в Саудовской Аравии, Афганистане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Белоруссии.

С 2016 года на предприятии активно действует программа по модернизации и автоматизации производства, старое оборудование заменяют новейшим. При финансовом участии учредителей Завода, а также Фонда развития промышленности осуществляется проект модернизации «РАЗ- Индустрия». Инвестиции на сегодня составили уже более 700 миллионов рублей.

Ближайшие цели – увеличить объемы производства, освоить новый ассортимент для замещения импортной продукции, современные технологии, включая те, которые ранее не применялись в России.

В настоящее время на заводе уже выпускают более 700 уникальных позиций продукции - аккумуляторов и аккумуляторных батарей, изготовленных по различным технологиям и с эксклюзивными характеристиками. Каждое изделие подтверждено конструкторской документацией.

За последние годы на заводе построили два новых промышленных корпуса общей площадью более 4 тысяч кв. метров. Приобрели и смонтировали новое оборудование для производства оксида свинца, для нанесения полимерного покрытия на металлические корпуса тяговых батарей, производства герметизированных батарей, формирования (зарядки) аккумуляторных батарей с водным охлаждением и многое другое.

Создан новый цех формировки (зарядки) батарей, оснащенный современным итальянским и индийским оборудованием, системами охлаждения и очистки воды, мокрой очистки воздуха, автоматического контроля процесса формирования батарей. Сегодня на заводе выпускаются аккумуляторы емкостью до 3 500 ампер часов.

В 2021-2022 году продолжилась масштабная работа по развитию Завода. Введена в эксплуатацию автоматизированная сборочная линия из Южной Кореи, автоматизированный комплекс непрерывного производства аккумуляторных пластин из Италии.

- Был освоен выпуск герметизированных аккумуляторов с абсорбированным электролитом - это сухие батареи с аварийным клапаном для газов. Освоен выпуск трубчатых пластин для стационарных и тяговых аккумуляторов, - отмечает Юрий Васильев.

Генеральный директор Рязанского аккумуляторного завода Юрий Васильев с министром промышленности и экономического развития Рязанской области Андреем Варфоломеевым.

Кроме того, на «Тангстоун» осуществили масштабный проект по созданию мощностей по производству элементов GroE со сроком службы 25 лет, применяемых в ядерной промышленности. Завод получил все необходимые лицензии на проектирование и производство продукции.

- В связи развитием мощностей в течение десяти лет выручка завода увеличилась в десять раз. Для сравнения, в 2012 году реализации продукции составляла 285 млн рублей, а в 2021 году - 2 млрд 776 млн рублей, - продолжает генеральный директор Юрий Васильев.

Отметим, что развитие аккумуляторного завода «Тангстоун» в Рязани одновременно вовлекает в процесс производственные мощности смежных предприятий, кадровые ресурсы региона, служит увеличению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, создаются новые высокотехнологичные рабочие места.

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Где применяется продукция Рязанского аккумуляторного завода «Тангстоун»

Области применения продукции: легковой и грузовой транспорт, телекоммуникация и связь, производство и распределение энергии, железная дорога, источники бесперебойного питания (UPS), нефть и газ, охранные системы, медицинское оборудование, солнечная энергетика и ветроэнергетика, электромобили, уборочная техника, водный транспорт, подъемно-транспортное оборудование.

Продукция «Тангстоун» становилась обладателем Золотого знак конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие) Знак качества ХХI века» (2022 г.).

Продукция ООО РАЗ «Тангстоун» является дипломантом Всероссийской конкурсной программы «100 лучших товаров России» (2020 и 2022 г.), а также обладателем Золотого знак конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие) Знак качества ХХI века» (2022 г.).