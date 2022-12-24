В небе над Рязанью столкнулись два стратегических бомбардировщика, погибли 22 человека. Вот что известно о страшной трагедии 1953 года

Один из Ту-4 сохранился до наших дней. Музей Монино. Фото: Иван МАКЕЕВ

В зима далекого 1953 года отложилась в памяти военных летчиков дальней авиации СССР одной из самых страшных трагедий 22 декабря (по другим данным, 24 декабря) в окрестностях аэродрома Дягилево под Рязанью столкнулись два стратегических бомбардировщика Ту-4. На борту каждого из самолетов находились по 11 членов экипажа. В катастрофе никто из 22 человек не выжил…

Подробностей той декабрьской трагедии известно совсем немного. Старожилы вспоминали, что первым с аэродрома поднялся Ту-4 полковника Сергея Ефимовича Моспанова, недавно переведенного с Украины в Рязань. Опытный летчик-фронтовик экзаменовал инструкторов. Чуть позже в небо взмыл второй самолет, экипажу которого необходимо было налетать положенные часы.

Говорили, что видимость в тот день была хорошая и столкновение двух воздушных машин на разворотном круге, стало настоящим шоком. Интересно, что в качестве ближайшего населенного пункта к месту катастрофы в воспоминаниях фигурирует деревня Козловка, но… В то время в окрестностях аэродрома деревень с таким названием было две: одна в Рыбновском районе, другая в Рязанском. Над которой из них произошла катастрофа непонятно.

Членов экипажей похоронили на кладбище села Дягилево. Одинаковые пирамидальные надгробия до сих пор напоминают посетителям погоста о той далекой трагедии.