Минздрав обнародовал информацию о травмах рязанцев во время гололеда. Она приятно удивляет

Приятный парадокс: гололед в городе не привел к мощному наплыву пациентов.

В травмпунктах Рязани, несмотря на сильный гололед на тротуарах в городе, не наблюдают наплыва пациентов. Об этом корреспонденту КП-Рязань сообщили как в самих травмпунктах, так и в минздраве.

Минздрав представил статистику за последние восемь дней. Согласно ей, с 16 по 23 декабря в травмпункт горбольницы №11 поступили 212 пациентов, в амбулаторно-травмотологический пункт при поликлинике №2 — 587 человек.

«По сравнению с осенним периодом количество травм значительно не изменилось», - утверждают в минздраве.

Чаще всего в указанный отрезок времени встречались повреждения связочного аппарата голеностопного и лучезапястного суставов , закрытые переломы лодыжек , дистального отдела предплечья , проксимального отдела плеча, переломы ребер.

Из справки следует, что изменилась структура травм и их тяжесть. Превалировать стали переломы (лодыжек и лучевой кости), часто осложненные первичным смещением , повреждения связочного аппарата лучезапястного и голеностопного суставов.

На репозицию переломов из травмпункта в Дашково-Песочне отправили девять человек, с улицы Профессора Никулина — 28 человек.

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