Руководители города и области поздравили Ново-Рязанскую ТЭЦ с Днем энергетика

На торжественном собрании 22 декабря с Днем энергетика коллектив поздравили руководители города и области, а также руководство станции.

22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика. С профессиональным праздником работников поздравили заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, первый заместитель председателя Рязанской гордумы Лариса Максимова, помощник депутата Рязанской областной Думы, председатель Совета Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» Алексей Яшкин, а также руководство станции.

Юлия Швакова в своей речи отметила, что Ново-Рязанская ТЭЦ, будучи частью важнейшей отрасли экономики, обеспечивает бесперебойную работу объектов промышленного производства, социальной сферы.

«Здесь трудятся высококлассные, профессиональные специалисты, хорошо выполняющие свою работу. Многолетний опыт и высококвалифицированные кадры позволяют предприятию решать самые масштабные задачи, в том числе по модернизации и техническому перевооружению с применением инновационных технологий. Ново-Рязанская ТЭЦ обновляется и совершенствуется с каждым годом», - отметила замгубернатора.

Юлия Швакова отметила, что Ново-Рязанская ТЭЦ обновляется и совершенствуется с каждым годом.

В свою очередь, Елена Сорокина также подчеркнула значимость Ново-Рязанской ТЭЦ для города:

«Сегодня вопросы энергобезопасности становятся ключевыми во всем мире. У нас в городе энергобезопасность более чем на 60% обеспечивается надежной, бесперебойной работой Ново-Рязанской ТЭЦ. В 2023 году в нашем городе будет строиться немало социальных объектов, и в эти объекты благодаря Ново-Рязанской ТЭЦ придут горячая вода, свет и тепло», - сказала градоначальница.

Кроме того, Елена Сорокина отметила, что во многом благодаря станции город спокойно вошел в отопительный сезон, и выразила уверенность, что зима будет успешно пройдена.

Елена Сорокина подчеркнула значимость Ново-Рязанской ТЭЦ для города.

Лариса Максимова высказалась о репутации надежного предприятия, которую всегда сохраняет за собой Ново-Рязанская ТЭЦ.

«Ново-Рязанская ТЭЦ всегда отличалась своим дружным профессиональным коллективом. В этот день многие энергетики на своем рабочем посту продолжают делать большое дело для нашего города. Спасибо за ваш труд!», - добавила первый зампредседателя Рязгордумы.

Алексей Яшкин присоединился к поздравлениям, поблагодарив энергетиков за тепло и свет в домах сотен тысяч рязанцев.

Директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков выразил признательность гостям за визит, за теплые слова и высокую оценку работы коллектива станции.

Работа коллектива Ново-Рязанской ТЭЦ неизменно получает высокую оценку.

«Мы понимаем, какую значимую роль Ново-Рязанская ТЭЦ играет для города Рязани. Это возлагает на нас большую ответственность. Приятно видеть, что коллектив осознает эту ответственность, соответствует ей и руководствуется этим чувством в своей работе.

В 2023 году перед нами стоят амбициозные цели. Одна из главных — это замена паропроводов острого пара 2-ой очереди от котлоагрегатов до паровых турбин. Этот проект имеет определенную связь с другими мероприятиями и потребует от нас больших усилий и профессионального подхода. У нас все для этого есть, поэтому поставленные задачи мы обязательно выполним!», - заверил Михаил Евгеньевич.

Михаил Иванчиков: Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ осознает ответственность перед рязанцами, соответствует ей и руководствуется этим чувством в своей работе.

С заключительным словом выступил председатель Совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков.

«В марте исполнится 30 лет с тех пор, как я пришел на станцию. С каждым годом наши показатели становятся все лучше. 2022 год для нас получился очень удачным — выполнили все, что запланировали, отработали без аварий. Следующий год обещает быть непростым, поэтому нашей молодой команде предстоит сделать очень и очень многое.

У нас уходит на капитальный ремонт 9-я турбина — это основная турбина, которая обеспечивает город теплом. Вместе с ней мы капитально отремонтируем турбогенератор №9 и трансформатор №9, а также котлоагрегат №10. В 2023 году мы планируем завершить техническое перевооружение оборудования ЗРУ-110 кВ и ЗРУ-35 кВ.

Уверен, что с Правительством Рязанской области мы найдем взаимопонимание при решении тех непростых задач, которые стоят перед предприятием. Сегодня у нас есть конструктивный диалог, за что мы очень благодарны заместителю Председателя Правительства Юлии Александровне Шваковой», - сказал Анатолий Шестаков.

Председатель Совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков: "2023 год обещает быть непростым, поэтому нашей молодой команде предстоит сделать очень и очень многое".

За большой личный вклад в развитие теплоэнергетической отрасли, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником многие работники Ново-Рязанской ТЭЦ получили от гостей и директора станции региональные и муниципальные награды, грамоты и благодарности, ценные подарки. Кроме того, мастеру по ремонту оборудования лаборатории тепловой автоматики и измерений электрического цеха Геннадию Колобанову присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области».