Половодье в Рязани 2023: пик у областного центра пройден, если только не случится непредвиденного

Разлив - это время прекрасных закатов.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

7 апреля отмечено понижение уровня Оки у Рязани – минус 2 сантиметра. Сейчас вода находится на отсечке 588 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста. По всей видимости, показатель, зафиксированный 6 апреля – 590 сантиметров – останется пиком половодья. Но ситуацию еще могут изменить какие-то непредвиденные сбросы на гидросооружениях выше по течению реки.

Ситуация с подтоплениями в областном центре и его окрестностях не изменилась (см. данные за 6 апреля).

На всех остальных гидропостах Оки в пределах Рязанской области зафиксировано повышение уровня. Максимальный суточный подъем отмечен на Старой Рязани и в Касимове – по 13 сантиметров. В первом случае нулевая отметка гидропоста превышена на 638 сантиметров, во втором – на 567.

Небольшой подъем воды зарегистрирован на Мошке в Сасовском и Кадомском районах – по 1 сантиметру. Уровень нулевой отметки превышен на 636 и 667 сантиметров соответственно. В Кадоме из-за половодья подтоплены 18 участков и одна автодорога.

Размеренный подъем продолжает Пра, питающаяся влагой мещерских болот. Гидропост у села Борисково показал плюс 4 сантиметра за сутки. Нулевая отметка здесь превышена на 297 сантиметров.

Неожиданно на 11 сантиметров поднялась Ранова у села Троица Кораблинского района. Но эта «выходка» явно имеет разовый характер и не повлияет на общую отрицательную тенденцию всех малых южных рек региона.

За минувшие сутки новых освобождений из водного плена низководных мостов не произошло – затоплено по-прежнему пять. Также под водой семь участков автодорог. От большой земли в Рязанской области отрезаны шесть населенных пунктов.

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