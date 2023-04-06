Половодье в Рязани 2023: теперь для доставки продуктов в Заокское используют временную пристань на Трубеже

Катер причалил к временной пристани на Трубеже (поселок Остров) для загрузки продуктов.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

6 апреля уровень воды в Оке в очередной раз повысился на всем течении в пределах нашего региона. При этом выше по течению (Московская и Калужская области) на всех гидрологических постах уже четвертый день отмечена убыль.

Наш прогноз, что пик половодья у Рязани придется на 5 апреля не оправдался. Утром 6 апреля река поднялась еще на 3 сантиметра. Нулевая отметка гидрологического поста превышена ровно на 5 метров 90 сантиметров.

Напомним, в этом году Ока у Рязани поднимается со значения минус 67 сантиметров от нулевой отметки гидропоста. То есть общий подъем воды превысил шесть с половиной метров!

В Рязани по-прежнему перекрыто движение по Окскому проезду и затоплен 71 участок в Борках и 2 в поселке Остров (Рязань). Еще 59 приусадебных территорий подтоплены в окрестностях областного центра. Для доставки продуктов и предметов первой необходимости в села Заокское и Коростово на реке Трубеж в поселке Остров оборудовали временную пристать – расчистили берег от растительности для того, чтобы сюда мог причаливать катер. Первую партию продуктов загрузили на судно примерно в час дня 6 апреля. К стационарной пристани на противоположном берегу машины с продовольствием из-за высокой воды проехать больше не могут.

Наибольший суточный прирост на Оке в пределах Рязанской области зафиксирован у Старой Рязани – плюс 18 сантиметров. Нулевая отметка гидропоста превышена здесь на 6 метров 25 сантиметров.

Продолжается подъем Мокши в Сасовском и Кадомском районах – вновь отмечены плюс 2 и плюс 4 сантиметров соответственно. В Кадоме теперь нулевая отметка превышена на зловещие 666 сантиметров. В райцентре затоплены 18 приусадебных участков и фрагмент автодороги.

Положительная динамика зафиксирована минувшей ночью на обоих гидропостах мещерской Пры – у села Борисково плюс 5 сантиметров, в Деулине плюс 1. Отметка гидропоста превышена примерно на 3 метра.

Почти на 30 сантиметров повысился уровень Прони у кораблинской деревни Быково. Ранее здесь в течение нескольких дней наблюдалось стабильное падение уровня. Новое повышение, скорее всего, связано со сбросом воды из Новомичуринского водохранилища.

На всех остальных гидропостах Рязанской области отмечена убыль воды.

За минувшие сутки новых освобождений из водного плена низководных мостов не произошло – затоплено по-прежнему пять. Также под водой семь участков автодорог. От большой земли в Рязанской области отрезаны шесть населенных пунктов.

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