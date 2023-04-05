Половодье в Рязани 2023: Мокша затопила новые участки, Ока достигла отметки 587

Чтобы обеспечить сухой проход на Остров, приходится подкладывать все новые и новые настилы.

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с половодьем 2023 года на водоемах Рязанской области.

5 апреля уровень воды в Оке в очередной раз повысился на всем течении в пределах нашего региона. При этом выше по течению (Московская и Калужская области) на всех гидрологических постах третий день отмечена убыль воды. Скорее всего, именно на 5 апреля придется пик половодья на Оке у Рязани. Об этом свидетельствуют и следы отступления воды на деревьях, отмеченные нами днем в этот день в пойме Трубежа.

За сутки у областного центра главная водная артерия региона поднялась на 7 сантиметров. Нулевая отметки гидропоста превышена на 5 метров 87 сантиметров. Это очень серьезный показатель. Напомним, что пятерку самых высоких разливов за всю историю метеонаблюдений (гидропост Рязани) замыкает половодье 2013 года с отметкой 619 сантиметров.

В Рязани по-прежнему перекрыто движение по Окскому проезду и затоплен 71 участок в Борках и 2 в поселке Остров. Еще 59 приусадебных территорий подтоплены в окрестностях областного центра.

Наибольший суточный прирост на Оке в пределах Рязанской области зафиксирован у Старой Рязани – плюс 20 сантиметров. Нулевая отметка гидропоста превышена здесь на 6 метров 7 сантиметров.

Продолжается подъем Мокши в Сасовском и Кадомском районах – плюс 2 и плюс 4 сантиметра соответственно. Из-за повышения уровня Мокши в Кадоме под воду ушли еще 5 домовладений (всего здесь затоплено 18 частных территорий) и участок автодороги.

Положительная динамика зафиксирована также на мещерской реке Пре у села Борисково – плюс 5 сантиметров. Отметка гидропоста превышена на 288.

На всех остальных гидропостах Рязанской области отмечена убыль воды.

За минувшие сутки новых освобождений из водного плена низководных мостов не произошло – их затоплено по-прежнему пять. А вот количество участков автодорог, залитых водой, увеличилось до семи (за счет Кадома). Также по-прежнему затоплены две дороги в районе Заокское-Шумашь, дорога к населенному пункту Сенин Пчельник Ермишинского района, Окский проезд в Рязани, дороги к населенным пунктам Пески и Маяк Спасского района.

От большой земли в Рязанской области отрезаны шесть населенных пунктов в Рязанском, Старожиловском, Шиловском и Ермишинском районах.

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